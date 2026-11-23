Resumen para apurados
- Jannik Sinner será operado este martes en Finlandia de la rodilla derecha por una lesión persistente, por lo que se perderá el Abierto de Australia de enero.
- El número dos del ranking no compite desde julio tras ganar Wimbledon. Al no responder a terapias conservadoras por una tendinopatía, debió recurrir a la cirugía.
- La rehabilitación demandará de tres a cuatro meses, por lo que su retorno al circuito recién podría concretarse hacia marzo en Indian Wells o en la gira sobre polvo.
Una noticia sacudió al mundo del tenis. Jannik Sinner, actual número dos del ranking ATP, será operado de la rodilla derecha y se perderá el Australian Open 2027, según informaron distintos medios italianos. El exlíder del circuito no logró superar los problemas físicos que lo mantienen alejado de las canchas desde julio y deberá afrontar una recuperación que podría extenderse durante varios meses.
El tenista de 25 años viajará a Finlandia para someterse a una intervención quirúrgica este martes 24 de noviembre. La operación estaría a cargo del especialista Lasse Lempainen, en la ciudad de Turku.
El italiano arrastra una lesión persistente en la rodilla derecha que no respondió favorablemente a los tratamientos realizados durante los últimos meses. Según la prensa europea, el problema estaría relacionado con una tendinopatía en la zona externa de la articulación, conocida como síndrome de la cintilla iliotibial.
Los primeros pronósticos médicos indican que la rehabilitación demandaría entre tres y cuatro meses, lo que prácticamente descarta su presencia en Melbourne.
Un regreso que deberá seguir esperando
Sinner no disputa un partido oficial desde el 12 de julio, cuando conquistó Wimbledon después de vencer en la final al alemán Alexander Zverev. Desde entonces, las molestias en la rodilla lo obligaron a ausentarse de numerosos torneos, incluido el US Open, y finalmente a dar por terminada su temporada en octubre.
A comienzos de noviembre, el italiano había expresado su intención de regresar a las competencias en enero, con el Australian Open como principal objetivo. Incluso contemplaba disputar una exhibición durante diciembre para recuperar ritmo antes del primer Grand Slam de 2027.
Sin embargo, la falta de evolución de su lesión modificó los planes. La intervención quirúrgica aparece ahora como una alternativa para solucionar el problema físico y evitar que siga condicionando su carrera.
¿Cuándo podría volver a jugar Sinner?
El Australian Open se disputará entre el 17 y el 31 de enero de 2027 en Melbourne Park. Sinner había conquistado el título en las ediciones de 2024 y 2025, mientras que este año quedó eliminado en semifinales frente a Novak Djokovic.
Con su participación prácticamente descartada, el italiano también podría perderse los primeros torneos importantes de la temporada. En el escenario más optimista, su regreso podría producirse durante marzo, en los Masters 1000 de Indian Wells y Miami, aunque tampoco se descarta que postergue su vuelta hasta la gira europea sobre polvo de ladrillo.
La recuperación dependerá de los resultados de la cirugía y de su evolución posterior. Por ahora, el tenis mundial se prepara para afrontar el primer Grand Slam de 2027 sin uno de sus principales protagonistas, mientras Sinner inicia una nueva etapa de rehabilitación con el objetivo de recuperar su mejor versión.