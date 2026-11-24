Lionel Messi no sólo hizo historia al conquistar ocho Balones de Oro, una cifra récord en el fútbol mundial. También tuvo la oportunidad de elegir a los mejores jugadores del planeta y, durante los últimos años, a las principales promesas del deporte. Ahora, el sitio oficial del premio difundió el registro completo de sus 11 votaciones, que dejó varias particularidades: cuatro argentinos entre sus elegidos, una marcada preferencia por sus excompañeros de Barcelona y una elección que terminó siendo determinante para definir un galardón por apenas dos puntos.