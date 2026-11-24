Resumen para apurados
- El sitio oficial del Balón de Oro reveló el historial de votos de Lionel Messi en el certamen, destacando su apoyo a cuatro futbolistas argentinos a lo largo de 11 elecciones.
- Como capitán (2011-2015) y en el Trofeo Kopa (desde 2021), Messi priorizó a excompañeros de club y selección, destacando a Agüero, Di María, Mascherano y Garnacho.
- La difusión del registro ratifica la lealtad deportiva de Messi hacia sus compañeros y su influencia histórica en la consagración de figuras consagradas y nuevas promesas.
Lionel Messi no sólo hizo historia al conquistar ocho Balones de Oro, una cifra récord en el fútbol mundial. También tuvo la oportunidad de elegir a los mejores jugadores del planeta y, durante los últimos años, a las principales promesas del deporte. Ahora, el sitio oficial del premio difundió el registro completo de sus 11 votaciones, que dejó varias particularidades: cuatro argentinos entre sus elegidos, una marcada preferencia por sus excompañeros de Barcelona y una elección que terminó siendo determinante para definir un galardón por apenas dos puntos.
El recorrido del rosarino como elector se divide en dos etapas. Entre 2011 y 2015 participó en la votación del Balón de Oro principal, cuando los capitanes de las selecciones nacionales integraban el jurado. Más tarde, desde 2021, comenzó a intervenir en la elección del Trofeo Kopa, destinado a reconocer al mejor futbolista joven del mundo.
En ambas categorías, los votantes seleccionan a tres jugadores, que reciben cinco, tres y un punto según el puesto que ocupen.
Los cuatro argentinos elegidos por Messi
Uno de los datos más destacados es que Sergio Agüero, Ángel Di María, Javier Mascherano y Alejandro Garnacho fueron los únicos argentinos que integraron sus podios.
El “Kun” apareció en dos oportunidades, en 2011 y 2012, siempre en el tercer puesto. Di María, en cambio, recibió la máxima puntuación en 2014, después de una temporada en la que conquistó la Champions League con Real Madrid y formó parte del seleccionado argentino que llegó a la final del Mundial de Brasil.
Ese mismo año, Messi ubicó a Mascherano en la tercera posición, mientras que el segundo lugar fue para Andrés Iniesta.
El cuarto compatriota elegido fue Garnacho, quien apareció en el tercer escalón de su votación para el Trofeo Kopa 2024, detrás de Lamine Yamal y Pau Cubarsí.
En sus cinco participaciones para el premio principal, Messi mantuvo una característica particular: todos los jugadores que votó habían sido compañeros suyos en Barcelona o en la Selección Argentina.
El caso más destacado es el de Iniesta, que apareció en sus cinco podios y fue elegido como el mejor en dos oportunidades, en 2012 y 2013. Xavi Hernández, por su parte, figuró en tres elecciones consecutivas.