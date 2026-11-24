Será la tercera Copa América en suelo estadounidense, tras la edición Centenario de 2016, la primera que se jugó fuera de Sudamérica, y la de 2024, que superó el millón y medio de espectadores. Aquella terminó con la consagración de la “Albiceleste” ante Colombia por 1 a 0 en el alargue, con gol de Lautaro Martínez en el Hard Rock Stadium de Miami. Con ese título, Argentina llegó a 16 coronas y quedó como la máxima ganadora de la historia, por delante de Uruguay (15).