Resumen para apurados
- Conmebol y Concacaf oficializaron que la Copa América 2028 se jugará en Estados Unidos del 9 de junio al 9 de julio, tras renovar su alianza estratégica.
- El torneo repetirá el esquema de 16 equipos, con seis cupos para Concacaf vía Copa Oro 2027, rompiendo la rotación habitual que posicionaba a Ecuador como sede.
- Será la tercera edición en suelo estadounidense, donde la Selección argentina intentará defender su bicampeonato y conquistar un inédito tricampeonato continental.
Ya es oficial: la Copa América 2028 se jugará en Estados Unidos. La Conmebol y la Concacaf anunciaron este martes que renovaron su alianza estratégica para organizar en conjunto la 49ª edición del certamen, que se disputará entre el 9 de junio y el 9 de julio de 2028 con un calendario de 25 jornadas. Allí, la Selección argentina buscará defender el bicampeonato que consiguió en 2021 y 2024.
El formato repetirá el esquema de la última edición, con 16 equipos: las 10 selecciones de la Conmebol y seis de la Concacaf. Esta vez, los representantes de Norte, Centroamérica y el Caribe se ganarán el lugar por mérito deportivo en la Copa Oro 2027, que se jugará del 17 de junio al 11 de julio del año próximo. Las ciudades y los estadios se anunciarán más adelante.
Â¡Destino confirmado para la CONMEBOL Copa AmÃ©rica 2028! Estados Unidos serÃ¡ el escenario de un nuevo capÃtulo en la historia del torneo de selecciones mÃ¡s antiguo del planeta. ð https://t.co/MGJLVyIjew— CONMEBOL Copa AmÃ©ricaâ¢ï¸ (@CopaAmerica) November 24, 2026
El presidente de la Conmebol y vicepresidente de la FIFA, Alejandro Domínguez, celebró el acuerdo. "La Copa América es mucho más que un torneo: es parte de nuestra identidad, de nuestra historia y de la grandeza del fútbol sudamericano. En 2028 volveremos a llevar esa pasión a Estados Unidos", afirmó el dirigente paraguayo.
Su par de la Concacaf, Victor Montagliani, puso el foco en las selecciones de su región. "Este acuerdo les dará a seis selecciones de la Concacaf una nueva oportunidad de competir contra algunas de las mejores del mundo", señaló el canadiense.
Una decisión que rompe la rotación
La elección no fue una sorpresa: Domínguez ya se lo había comunicado a las 10 federaciones sudamericanas el 20 de noviembre, durante la reunión del Consejo de la Conmebol en Barranquilla (Colombia). Sin embargo, rompe con la rotación habitual del organismo, ya que Ecuador, que no organiza el torneo desde 1993, aparecía como el anfitrión natural.
Será la tercera Copa América en suelo estadounidense, tras la edición Centenario de 2016, la primera que se jugó fuera de Sudamérica, y la de 2024, que superó el millón y medio de espectadores. Aquella terminó con la consagración de la “Albiceleste” ante Colombia por 1 a 0 en el alargue, con gol de Lautaro Martínez en el Hard Rock Stadium de Miami. Con ese título, Argentina llegó a 16 coronas y quedó como la máxima ganadora de la historia, por delante de Uruguay (15).