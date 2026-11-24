Concepción FC prepara la revancha ante Zapla con dos bajas obligadas
Mario Suárez deberá reemplazar a Marcos Carrera y Facundo Cruz, ambos expulsados. Guillermo Figueroa y Felipe Estrada aparecen como las principales alternativas para ocupar sus lugares. El entrenador comenzará a trabajar específicamente en la final de la Región Norte después del compromiso de mañana ante Santa Rosa por la Liga.
Resumen para apurados
- Concepción FC recibirá a Zapla el domingo en Tucumán por la final del Torneo Regional, obligado a rearmar su equipo tras las expulsiones de Carrera y Cruz.
- El DT Mario Suárez evalúa a Guillermo Figueroa y Felipe Estrada como reemplazantes, mientras administra cargas ante un duelo previo por la liga local.
- El conjunto tucumano buscará superar las ausencias para adjudicarse la final de la Región Norte y avanzar hacia el ascenso en el Torneo Regional.
Concepción FC transita una semana de definiciones. El domingo, desde las 18, recibirá a Altos Hornos Zapla en el partido de vuelta de la final de la Región Norte del Torneo Regional Federal Amateur. El conjunto tucumano buscará afrontar una nueva prueba de carácter en una instancia decisiva, aunque Mario Suárez ya sabe que tendrá que meter mano en la formación debido a dos ausencias obligadas.
Marcos Carrera y Facundo Cruz, ambos expulsados, no podrán estar presentes en la revancha frente al conjunto jujeño. Las bajas obligarán al entrenador a buscar alternativas para cubrir dos posiciones importantes dentro de la estructura del equipo, por lo que las próximas prácticas serán determinantes para terminar de definir la formación.
Entre las opciones que maneja Suárez aparece Guillermo Figueroa para ocupar el lugar de Carrera. Ese movimiento también implicaría una modificación en el mediocampo: Pablo Sánchez pasaría a desempeñarse como volante por derecha, una variante que permitiría reorganizar el sector y mantener el equilibrio colectivo.
En tanto, para reemplazar a Cruz, el principal candidato es Felipe Estrada. El delantero tendría la posibilidad de meterse entre los titulares y acompañar a Matías Barboza en la ofensiva, en una apuesta que buscará darle continuidad al funcionamiento del equipo pese a las ausencias.
De esta manera, una posible formación de Concepción FC sería con Pedro Villarreal; Guillermo Figueroa, Franco Barrera, Mariano Peralta y Tomás Romero; Pablo Sánchez, Víctor Rodríguez, Omar Romano y Hernán Lastra; Matías Barboza y Felipe Estrada.
Sin embargo, todavía no hay confirmaciones. El entrenador recién comenzará a pensar de lleno en el compromiso del domingo a partir del jueves, ya que este miércoles tendrá otro desafío por delante: Concepción FC enfrentará a Santa Rosa por la Liga, con la clasificación a los octavos de final en juego.
La agenda obliga al cuerpo técnico a administrar los tiempos y las energías en una semana con dos objetivos deportivos. Primero deberá resolver el compromiso liguista y luego concentrarse en la revancha regional, donde cada detalle puede resultar determinante.
Con las dos ausencias confirmadas por expulsión y las alternativas comenzando a tomar forma, el equipo de Suárez se encamina hacia una definición que genera expectativa. El domingo, desde las 18, Concepción FC tendrá una nueva oportunidad de demostrar sus aspiraciones ante Altos Hornos Zapla y buscará dar un paso importante en el camino hacia el objetivo regional.