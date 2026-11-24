Concepción FC transita una semana de definiciones. El domingo, desde las 18, recibirá a Altos Hornos Zapla en el partido de vuelta de la final de la Región Norte del Torneo Regional Federal Amateur. El conjunto tucumano buscará afrontar una nueva prueba de carácter en una instancia decisiva, aunque Mario Suárez ya sabe que tendrá que meter mano en la formación debido a dos ausencias obligadas.