El equipo de Mario Suárez llega fortalecido después de superar varias eliminatorias exigentes, dos de ellas por penales. Mañana, antes de viajar a Jujuy a las 13, realizará una práctica táctica para terminar de definir los titulares. La principal incógnita está en el medio campo: Marcos Carrera podría ingresar para acompañar a Víctor Rodríguez en el doble “5”, en lugar de Omar Romano. El resto del equipo mantendría la base que enfrentó a Villa San Antonio.