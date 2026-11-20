Resumen para apurados
- Concepción FC visitará este domingo a Altos Hornos Zapla en Palpalá por la final de ida de la Región Norte, buscando dar el primer paso rumbo al Federal A.
- El DT Mario Suárez duda en el mediocampo entre Carrera y Romano. Ambos equipos llegan tras superar exigentes cruces definidos por penales en la fase previa.
- La serie se definirá en Tucumán y consagrará al campeón regional, quien avanzará a la instancia decisiva por un cupo de ascenso al Torneo Federal A.
Concepción FC afrontará este domingo, desde las 18, el primer capítulo de la final de la Región Norte del Torneo Regional Federal Amateur. El “Cuervo” visitará a Altos Hornos Zapla, en Palpalá, con el objetivo de conseguir un resultado favorable antes de definir la serie en Tucumán. El encuentro será dirigido por el santiagueño Rodrigo Rivero.
El equipo de Mario Suárez llega fortalecido después de superar varias eliminatorias exigentes, dos de ellas por penales. Mañana, antes de viajar a Jujuy a las 13, realizará una práctica táctica para terminar de definir los titulares. La principal incógnita está en el medio campo: Marcos Carrera podría ingresar para acompañar a Víctor Rodríguez en el doble “5”, en lugar de Omar Romano. El resto del equipo mantendría la base que enfrentó a Villa San Antonio.
Una de las armas ofensivas será la pelota parada, con Mariano Peralta Canto como referencia en el área rival. Concepción intentará sostener el orden y la concentración ante un adversario que buscará aprovechar su localía.
Zapla, dirigido por Martín Martos, viene de eliminar a Talleres de Perico por penales y repetiría la formación de aquel encuentro. La experiencia del conjunto jujeño y el respaldo de su público representan dos obstáculos para los tucumanos.
La revancha se disputará en cancha de Concepción FC. El ganador de la región avanzará a la siguiente instancia en busca de uno de los ascensos al Federal A.