En algún momento de su infancia, seguramente Simón Pfister soñó con defender la camiseta argentina, compartir una cancha con su hermano y salir campeón con la Primera de Tucumán Rugby. También habrá imaginado cómo se sentiría levantar el trofeo del “Veco” Villegas en Marcos Paz, rodeado de esos amigos con los que creció persiguiendo una pelota ovalada. Lo que difícilmente haya imaginado es que, a los 19 años, tendría la posibilidad de experimentar todas esas sensaciones en una misma temporada.