Logró un récord con Los Pumitas, ganó el Regional del NOA y conquistó el “Veco” con Tucumán Rugby
A los 19 años, Simón Pfister cerró una temporada extraordinaria que también incluyó su debut profesional con Tarucas y su llegada a Argentina XV. La emoción de consagrarse junto a sus amigos de toda la vida y los desafíos para 2027.
Resumen para apurados
- A sus 19 años, Simón Pfister ganó el torneo Veco Villegas con Tucumán Rugby en Marcos Paz tras coronarse en el Regional del NOA, sellando un cierre de temporada histórico.
- El fullback brilló este año con Tarucas, debutó en Argentina XV y fijó un récord nacional con Los Pumitas al apoyar ocho tries en el Mundial M-20 de Georgia.
- Señalado por World Rugby como una promesa hacia el Mundial de Australia 2027, el tucumano afronta el reto de consolidar su salto a la alta competencia internacional.
En algún momento de su infancia, seguramente Simón Pfister soñó con defender la camiseta argentina, compartir una cancha con su hermano y salir campeón con la Primera de Tucumán Rugby. También habrá imaginado cómo se sentiría levantar el trofeo del “Veco” Villegas en Marcos Paz, rodeado de esos amigos con los que creció persiguiendo una pelota ovalada. Lo que difícilmente haya imaginado es que, a los 19 años, tendría la posibilidad de experimentar todas esas sensaciones en una misma temporada.
Después de la victoria por 10-8 frente a Jockey de Córdoba, el fullback terminó de escribir el último capítulo de un 2026 difícil de superar. Y aunque durante el año conoció escenarios mucho más importantes desde el punto de vista deportivo, la conquista del tradicional certamen juvenil tuvo un componente sentimental que ningún otro desafío podía ofrecerle.
“La semana pasada fue un sueño salir campeón con la Primera del club, con gente que eran mis ídolos. Y ahora me toca, a la semana siguiente, con mis compañeros de toda la vida. Creo que es algo que no le pasa a nadie muy seguido”, reflexionó Pfister en diálogo con LA GACETA.
Entre una consagración y otra transcurrieron apenas nueve días. En la final del Regional del NOA contra Huirapuca, el fullback aportó 15 de los 30 puntos del “Verdinegro”. Frente a los cordobeses, en tanto, volvió a contribuir con la mitad de las unidades de su equipo. Dos contextos diferentes, dos responsabilidades distintas y una misma capacidad para responder en momentos decisivos.
Sin embargo, la particularidad de su participación en el “Veco” estuvo en la posibilidad de regresar a una categoría en la que todavía tenía una cuenta pendiente. Después de haber competido contra algunas de las principales potencias del rugby mundial, Pfister volvió a encontrarse con una frustración mucho más cercana: el quinto puesto de la edición anterior.
“El año pasado también teníamos un tremendo grupo con los chicos más grandes, pero creo que este grupo, la 2007, se merecía algo más. Es una revancha”, reconoció.
El desenlace de la final tampoco fue sencillo. Jockey de Córdoba complicó al anfitrión con la potencia de sus forwards y lo obligó a encontrar respuestas ante un desarrollo adverso. En un certamen en el que la duración reducida de los encuentros limita considerablemente el margen de error, la paciencia adquirió una importancia determinante.
Para Pfister, sostener la confianza en las herramientas colectivas fue uno de los aspectos fundamentales para revertir el resultado. Una enseñanza que excede al rugby juvenil y que también explica parte de su crecimiento durante la temporada.
Un recorrido extraordinario
Para dimensionar el año del tucumano es necesario retroceder hasta los primeros meses de 2026. Su debut profesional con Tarucas en el Súper Rugby Américas significó el primer gran salto de una carrera que comenzó a acelerarse. Además, aquella experiencia le permitió compartir cancha con su hermano Pablo Pfister, otro representante de una familia estrechamente vinculada al rugby.
Después llegó su participación con Los Pumitas. En el Mundial M-20 de Georgia, Pfister apoyó ocho tries en cinco encuentros, terminó como máximo anotador de conquistas del certamen y estableció un récord para un jugador argentino en una misma edición de la competencia.
Sus actuaciones incluso despertaron la atención de World Rugby, que lo incluyó entre los talentos juveniles con proyección hacia el Mundial de mayores de Australia 2027. Posteriormente, llegó la oportunidad de integrar Argentina XV, otro escalón dentro de la estructura de los seleccionados nacionales.
Con semejantes antecedentes, podría resultar paradójico que uno de los momentos más emotivos de su temporada haya ocurrido en un torneo de menores de 19 años. Pero la explicación está en la cultura de Tucumán Rugby y en el sentido de pertenencia que despierta una competencia que atraviesa a distintas generaciones del club.
“Se habla mucho del “Veco” durante el año. Cuando lo vivís, es algo que no podés explicar. Ganarlo es una locura”, sostuvo.
El abrazo de su padre
Entre las celebraciones hubo un encuentro especialmente significativo: el abrazo con su padre, Martín Pfister, exjugador de Los Pumas. Detrás de esa imagen también estuvieron las dificultades y los aprendizajes de un proceso formativo que no siempre estuvo acompañado por victorias.
“Él siempre me intenta apoyar, intenta enseñar y, en las malas, es el que está”, destacó Simón.
El próximo año seguramente traerá mayores exigencias. El desafío será administrar las expectativas que generó su irrupción sin perder la naturalidad con la que transitó cada etapa de su crecimiento.
“Este año me planteé sueños que tenía cuando era chico y los terminé transformando en objetivos. Quiero seguir por el mismo camino, intentar ir paso a paso. Si toca, toca; y, si no, seguir peleando siempre”, concluyó.
A los 19 años, Pfister ya tiene varios sueños tachados de aquella lista imaginaria de su infancia. Y todavía le queda prácticamente toda una carrera para escribir otros nuevos.