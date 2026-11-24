Resumen para apurados
- Este martes, Victoria Villarruel repudió en redes el homenaje al exlíder del ERP Mario Santucho en la UBA, calificándolo como un ataque democrático y ofensa a las víctimas.
- En la red X, Villarruel acusó a la decana Ana Arias de falsear la historia del ERP en los años 70 y remarcó que la militancia no debe justificar actos de violencia armada.
- El reclamo reaviva el debate en torno a la memoria histórica de los 70 y el rol de las universidades públicas frente a figuras de organizaciones armadas en el país.
La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, se refirió este martes al homenaje a Mario Santucho, ex líder del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y arremetió contra la decana Ana Arias.
En su cuenta de la red social X (antes Twitter), la titular del Senado aseguró que el acto en la casa de altos estudios es un "ataque contra la democracia misma".
"Santucho fue el jefe de una de las dos organizaciones armadas que cometieron mayor cantidad de actos terroristas en los 70. Sus atentados se dieron con mayor profusión durante los gobiernos constitucionales de Perón y en el 89 de Alfonsín con su desprendimiento del Movimiento Todos por la Patria", afirmó.
Las críticas de Villarruel a la decana de Sociales
Además, aseguró que la decana de la UBA de Sociales "miente". "La militancia no implica nunca el atentar contra la democracia y cometer actos terroristas. La UBA mancilla su historia homenajeando a Santucho y distorsionando su accionar. Siempre la intención del ERP y Montoneros fue la toma del poder por la fuerza", dijo.
"Reivindicar a uno de sus cabecillas es ensuciar a la universidad pública. Y abofetear a sus víctimas", finalizó Villarruel.
El acto en la UBA donde se da homenaje a Santucho es un ataque contra la democracia misma. Santucho fue el jefe de una de las dos organizaciones armadas que cometieron mayor cantidad de actos terroristas en los 70. Sus atentados se dieron con mayor profusiÃ³n durante los gobiernos constitucionales de PerÃ³n y en el 89 de AlfonsÃn con su desprendimiento del Movimiento Todos por la Patria. La decana de la UBA de Sociales miente. La militancia no implica nunca el atentar contra la democracia y cometer actos terroristas. La UBA mancilla su historia homenajeando a Santucho y distorsionando su accionar. Siempre la intenciÃ³n del ERP y Montoneros fue la toma del poder por la fuerza. Reivindicar a uno de sus cabecillas es ensuciar a la universidad pÃºblica. Y abofetear a sus vÃctimas.— Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) November 24, 2026