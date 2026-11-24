El acto en la UBA donde se da homenaje a Santucho es un ataque contra la democracia misma. Santucho fue el jefe de una de las dos organizaciones armadas que cometieron mayor cantidad de actos terroristas en los 70. Sus atentados se dieron con mayor profusiÃ³n durante los gobiernos constitucionales de PerÃ³n y en el 89 de AlfonsÃ­n con su desprendimiento del Movimiento Todos por la Patria. La decana de la UBA de Sociales miente. La militancia no implica nunca el atentar contra la democracia y cometer actos terroristas. La UBA mancilla su historia homenajeando a Santucho y distorsionando su accionar. Siempre la intenciÃ³n del ERP y Montoneros fue la toma del poder por la fuerza. Reivindicar a uno de sus cabecillas es ensuciar a la universidad pÃºblica. Y abofetear a sus vÃ­ctimas.