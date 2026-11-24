La decana de Sociales de la UBA defendió el homenaje a Santucho y reivindicó la militancia de los años 70
Ana Josefina Arias sostuvo que la colocación de una escultura en homenaje al líder del ERP busca reconocer las trayectorias militantes de esa época y abrió el debate sobre las organizaciones armadas.
Resumen para apurados
- La decana de Sociales de la UBA, Ana Arias, defendió la instalación de una escultura de Mario Roberto Santucho para reivindicar la militancia política de los años 70.
- La propuesta fue impulsada por estudiantes y aprobada por el Consejo Directivo, en medio de cuestionamientos y advertencias del Gobierno sobre posibles delitos.
- La controversia reabre el debate en el ámbito universitario y político sobre la memoria histórica y el rol de las organizaciones armadas en el pasado reciente.
La polémica por el homenaje a Mario Roberto Santucho en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) sumó un nuevo capítulo luego de que la decana, Ana Josefina Arias, defendiera la iniciativa y asegurara que el reconocimiento apunta a reivindicar las militancias de los años 70.
La funcionaria sostuvo que la propuesta fue impulsada por estudiantes y aprobada por el Consejo Directivo de la institución, y cuestionó las críticas que se desataron tras conocerse el proyecto.
En una entrevista con María O’Donell por Urbana Play, Arias explicó que la iniciativa contempla la colocación de una escultura en un patio de la facultad, un espacio donde habitualmente las agrupaciones estudiantiles realizan murales y reconocimientos a distintas figuras vinculadas con la militancia política.
Según la decana, la propuesta no generó controversias cuando fue tratada en el ámbito institucional y consideró que su repercusión pública responde a otros factores. También defendió la tradición de la facultad en materia de Memoria, Verdad y Justicia, y recordó que en sus instalaciones hay homenajes a estudiantes y militantes desaparecidos.
"Lo que prevé es, en el patio donde las agrupaciones estudiantiles suelen tener murales en los que reivindican distintas figuras por su aporte militante, poner este objeto. No generó revuelo cuando se votó", explicó.
Arias sostuvo que el homenaje no pretende realizar una revisión crítica de la actuación del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) durante el período democrático de 1973 a 1976, sino reconocer una trayectoria política reivindicada por un sector de la comunidad universitaria. "Lo que está reivindicando es una figura, una trayectoria militante reivindicada por un conjunto importante de personas", afirmó.
En ese sentido, reconoció que la figura de Santucho es controvertida, pero consideró que forma parte de un debate histórico que la universidad debe permitir. "No se puede reivindicar el conjunto sin reivindicar también estas trayectorias individuales, que, por supuesto, son discutibles, son polémicas, pero son reales, existieron y son las que este grupo en particular quiere poner a discusión", señaló.
La decana identificó como ejes de la iniciativa la reivindicación de las militancias juveniles y el compromiso político de aquella generación. También argumentó que en la facultad existen otros reconocimientos a personas vinculadas con organizaciones armadas, entre ellas militantes que fueron víctimas de la represión ilegal durante la última dictadura.
"Me parece que lo que genera revuelo en este caso es que se trata de un líder de una de estas organizaciones armadas. A mí me parece bienvenido el debate sobre las organizaciones armadas", expresó. Y agregó: "Lo que no me parece sensato es evitar que este grupo, que quiere reivindicar a un líder al que valoran y consideran, no lo pueda hacer".
Según Arias, el debate debe desarrollarse dentro del marco democrático y permitir que se expresen distintas interpretaciones sobre el pasado reciente. "En democracia, tenemos que reivindicar y reconocer las trayectorias militantes de una generación que pagó carísima su opción de vida, su opción política", sostuvo.
Quién es Ana Josefina Arias y su vínculo con el kirchnerismo
Trayectoria académica, política y familiar de la decana que quedó en el centro de la controversia.
Ana Josefina Arias es licenciada en Trabajo Social, magíster en Políticas Sociales y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña como profesora titular regular de la carrera de Trabajo Social y desarrolla investigaciones vinculadas con la pobreza, la desigualdad, las políticas públicas y la organización comunitaria.
Asumió el decanato de la Facultad de Ciencias Sociales en 2022 y fue reelecta al frente de un espacio que reúne sectores del peronismo universitario, el kirchnerismo y agrupaciones de izquierda independiente. Antes de llegar a la conducción académica, trabajó como directora nacional de Fortalecimiento Institucional en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y como consultora de organismos internacionales en temas de asistencia social y territorio.
Su participación política también tuvo proyección electoral. En 2025 integró como segunda candidata la lista de Fuerza Patria al Senado por la Ciudad de Buenos Aires, encabezada por Mariano Recalde. La nómina consiguió una banca, que quedó en manos del dirigente que encabezaba la lista.
Durante la campaña, Arias participó de una visita junto a Recalde y otros candidatos a Cristina Kirchner en su domicilio de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde la exmandataria cumple prisión domiciliaria.
Su padre fue militante de Montoneros y está desaparecido
La historia familiar de la decana también está atravesada por la militancia política de los años 70. Su padre, Carlos Enrique Arias Solanes, fue marino mercante y militante de Montoneros. Tenía 29 años cuando fue detenido y desaparecido el 30 de diciembre de 1977 en la Ciudad de Buenos Aires.
De acuerdo con los registros del Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado, fue visto en el Comando de Cuerpo de Ejército, en el Regimiento de Infantería 1 Patricios y en el centro clandestino de detención conocido como El Banco.
Arias Solanes militó junto a su compañera Inés, madre de Ana y Manuel, en los distritos bonaerenses de Moreno y Morón, hasta antes del golpe de Estado de 1976.