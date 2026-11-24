"Me parece que lo que genera revuelo en este caso es que se trata de un líder de una de estas organizaciones armadas. A mí me parece bienvenido el debate sobre las organizaciones armadas", expresó. Y agregó: "Lo que no me parece sensato es evitar que este grupo, que quiere reivindicar a un líder al que valoran y consideran, no lo pueda hacer".