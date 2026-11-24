Resumen para apurados
- El vocero Adrián Ravier descartó hoy en conferencia la renuncia del ministro de Economía Luis Caputo y defendió su plan ante la reciente suba del dólar y el riesgo país.
- El respaldo oficial ocurrió luego de que el dólar oficial superara los $1.600 y el riesgo país alcanzara 1.106 puntos, en medio de tensiones cambiarias y shocks externos.
- El Gobierno proyecta sostener la baja inflacionaria y espera los datos del PBI de diciembre para evaluar la actividad económica y una eventual recesión técnica.
En medio de una nueva jornada de tensión en los mercados, con el dólar oficial por encima de los $1.600 y el riesgo país en 1.106 puntos, el gobierno de Javier Milei salió a respaldar al ministro de Economía, Luis Caputo, y descartó versiones sobre una posible salida del funcionario.
El encargado de rechazar esas versiones fue el vocero presidencial, Adrián Ravier, quien durante una conferencia de prensa las atribuyó a una “especulación mediática” y destacó el papel del titular del Palacio de Hacienda dentro de la administración libertaria.
“No es la primera vez que lo hacemos, y lo volvemos a hacer. Es uno de los ministros más importantes de este gobierno. Su tarea habla de lo importante que es”, expresó Ravier. Luego fue contundente: “Descartamos la especulación mediática de la salida de Caputo”, consignó el diario "La Nación".
Las versiones sobre una eventual salida del ministro surgieron en un escenario de incertidumbre económica, marcado por el cuarto incremento consecutivo del dólar oficial, que superó los $1.600 y alcanzó su valor más alto del año. A esto se sumó la suba del riesgo país, que llegó a los 1.106 puntos, también en un máximo anual.
La defensa del programa económico
Durante su exposición, Ravier defendió la gestión económica y calificó como exitoso el programa de estabilización impulsado por la administración libertaria. En ese sentido, destacó el ordenamiento de la macroeconomía y la reducción del riesgo país registrada desde el inicio de la administración.
“Este gobierno recibió el riesgo país arriba de los 2.500 puntos. Se ha ordenado la macroeconomía y llegamos a una fortaleza que se representó en una baja de 500 puntos del riesgo país hasta hace poco”, sostuvo.
El funcionario nacional también atribuyó parte de las dificultades actuales al escenario internacional. Mencionó la devaluación en Brasil, las correcciones en las proyecciones de crecimiento de Uruguay y Chile y el impacto del precio del petróleo, que, según señaló, se duplicó.
Con relación a la inflación, aseguró que el programa económico permitirá mantener una tendencia descendente, aunque aclaró que no necesariamente se registrarán bajas todos los meses.
“Quizás no todos los meses, pero sí seguirá en un sendero a la baja. Tenemos que admirar la tarea que Caputo está realizando”, afirmó.
Qué dijo sobre una recesión técnica
Ravier también respondió sobre la posibilidad de que la economía argentina haya ingresado en una recesión técnica. Al respecto, sostuvo que todavía no existen elementos suficientes para confirmarlo y que habrá que esperar los datos que se conocerán en diciembre.
“Estamos en un contexto más complejo. En el mes de julio fue de caída de actividad. Agosto fue positivo en actividad económica. Y septiembre también parece un dato positivo. ¿Hay recesión técnica? No lo podemos confirmar porque hay muchas definiciones”, explicó.
El vocero agregó que algunos analistas consideran que el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) subestima el desempeño de la economía informal. Por ese motivo, planteó que el dato del Producto Bruto Interno (PBI) del tercer trimestre podría no resultar negativo.
“Veremos si en diciembre se confirma la recesión técnica que algunos esperan que se confirme hoy. Dicho eso, todos los analistas coinciden que 2026 va a ser un año de crecimiento. Y en un contexto tan complejo con shocks externos, decir que la Argentina todavía crece es un dato importante”, argumentó.
Incidentes en el Garrahan
En otro tramo de la conferencia, Ravier se refirió a los incidentes registrados este martes en el Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan, donde las autoridades denunciaron que un grupo de sindicalistas sancionados, junto con dirigentes políticos y manifestantes ajenos a la institución, ingresó por la fuerza y agredió física y verbalmente al personal femenino de seguridad.
El vocero repudió los hechos y recordó que el viernes anterior se habían anunciado sanciones contra 38 sindicalistas por la toma de las oficinas de la dirección médica del hospital, ocurrida el 31 de octubre de 2025.
“Fue un acto que interrumpió el normal funcionamiento del hospital y puso en riesgo la salud de cientos de niños. Esta mañana sindicalistas sancionados junto con personas ajenas a la institución volvieron a recurrir a la fuerza contra el personal de seguridad”, sostuvo.
Ravier afirmó que los nuevos incidentes pusieron nuevamente en riesgo la atención de los pacientes y el trabajo del personal sanitario. También anticipó que el Gobierno avanzará con medidas administrativas contra los involucrados.
“Un hospital pediátrico no es un escenario de campañas políticas, espectáculos mediáticos, ni atropellos sindicales. No permitiremos que se comprometa el funcionamiento del hospital donde se atienden a niños con las enfermedades más complejas del país. Se tomarán medidas administrativas correspondientes a estos nuevos hechos de violencia”, concluyó.