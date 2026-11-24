Resumen para apurados
- Desde el lunes, el gobierno de Tucumán entregará boletos gratuitos a jubilados en el Complejo Belgrano para garantizar su transporte durante el verano.
- La distribución se hará de 7 a 13 según la terminación del DNI físico. Si el titular no puede asistir, un tercero autorizado podrá retirarlos con su documento.
- Los pases tendrán vigencia hasta el 10 de marzo, mientras que los municipios del interior provincial coordinarán cronogramas propios para facilitar el beneficio.
El próximo lunes 30 de noviembre comenzará en Tucumán la entrega de los Boletos Gratuitos para el transporte público, correspondientes al trimestre diciembre, enero y febrero. El operativo, destinado a los jubilados, se extenderá hasta el viernes 4 de diciembre en el Complejo Belgrano, en San Miguel de Tucumán, y se desarrollará de 7 a 13.
El Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público, a través de la Secretaría de Transporte, organizó la distribución según la terminación del DNI de los beneficiarios.
- Lunes 30 de noviembre: terminaciones 0 y 1.
- Martes 1 de diciembre: terminaciones 2 y 3.
- Miércoles 2 de diciembre: terminaciones 4 y 5.
- Jueves 3 de diciembre: terminaciones 6 y 7.
- Viernes 4 de diciembre: terminaciones 8 y 9.
Los boletos tendrán vigencia hasta el 10 de marzo. Para retirarlos, los jubilados deberán presentar su DNI físico vigente.
En caso de que el beneficiario no pueda concurrir personalmente, podrá autorizar a otra persona para realizar el trámite. Quien retire los boletos en su nombre también deberá presentar su documento de identidad físico.
Cómo será la entrega en el interior
En el interior de la provincia, la distribución también se llevará adelante durante la próxima semana. Cada municipio y comuna será responsable de informar a los beneficiarios las fechas, los horarios y los lugares habilitados para retirar los boletos.