El próximo lunes 30 de noviembre comenzará en Tucumán la entrega de los Boletos Gratuitos para el transporte público, correspondientes al trimestre diciembre, enero y febrero. El operativo, destinado a los jubilados, se extenderá hasta el viernes 4 de diciembre en el Complejo Belgrano, en San Miguel de Tucumán, y se desarrollará de 7 a 13.