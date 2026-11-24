Resumen para apurados
- Viajeros eligen este verano Antofagasta de la Sierra y El Chaltén para vacacionar en Argentina, buscando esquivar las fuertes lluvias provocadas por el fenómeno de El Niño.
- Mientras El Niño genera precipitaciones récord en el Litoral y la región pampeana, estos dos enclaves preservan microclimas áridos y estables alejados de los temporales.
- El cambio en los patrones climáticos impulsa la demanda hotelera y replantea el mapa turístico nacional, exigiendo mayor previsión y reservas anticipadas a los viajeros.
La consolidación del fenómeno de El Niño para el verano 2026-2027 modificó la forma de planificar las vacaciones en Argentina. Con proyecciones que advierten sobre precipitaciones muy por encima de lo normal en la Cuenca del Plata, el Litoral y la región pampeana, miles de viajeros buscan alternativas para no pasar sus días libres bajo techo o lidiando con rutas cortadas.
Sin embargo, el impacto del calentamiento del Pacífico no es uniforme en todo el territorio nacional. Según las tendencias climáticas estacionales, existen corredores específicos donde la humedad no llega con fuerza y las condiciones se mantienen estables o incluso más secas de lo habitual.
Dos destinos puntuales concentran hoy el interés de quienes priorizan el buen tiempo: Antofagasta de la Sierra, en la Puna catamarqueña, y El Chaltén, en el extremo sur de la Patagonia.
Antofagasta de la Sierra: turismo lejos de las tormentas de verano
A más de 3.300 metros sobre el nivel del mar, en el corazón de la Puna de Catamarca, se encuentra uno de los paisajes más áridos y fotogénicos del continente. Antofagasta de la Sierra funciona como una burbuja climática frente a los temporales que suelen azotar al este argentino durante enero y febrero.
El principal atractivo es el Campo de Piedra Pómez, un área natural protegida donde miles de formaciones rocosas blancas talladas por el viento crean un escenario lunar. A pocos kilómetros, el Volcán Galán sorprende con la caldera volcánica más grande del mundo —de más de 35 kilómetros de diámetro— y la Laguna Grande, hábitat de miles de flamencos rosados que se concentran en sus aguas salinas durante los meses cálidos.
Claves para organizar el viaje:
- Cómo llegar: El acceso más habitual es en vehículo desde San Fernando del Valle de Catamarca (unos 550 kilómetros atravesando la Cuesta de Randolfo) o desde Salta por la Ruta Nacional 40.
- Movilidad: La mayoría de los circuitos requieren camionetas 4x4 y guías locales habilitados, ya que se circula por huellas de ripio y arena sin señalización urbana.
- Precaución climática: Aunque es un destino muy seco, entre enero y febrero pueden registrarse lluvias breves por el fenómeno del "invierno boliviano". Siempre conviene chequear el estado de los pasos antes de salir a excursión.
Conocida como la Capital Nacional del Trekking, esta villa cordillerana ofrece una ventaja logística única: casi todos sus senderos comienzan a pie desde el mismo pueblo, sin necesidad de contratar traslados ni depender de navegaciones que puedan suspenderse por viento.
En pleno verano, la región disfruta de hasta 16 horas de luz solar diaria, lo que permite recorrer con calma miradores icónicos como Laguna de los Tres —al pie del imponente Monte Fitz Roy— o el sendero hacia Laguna Torre.
Claves para organizar el viaje:
- Cómo llegar: El aeropuerto más cercano es el de El Calafate, ubicado a 215 kilómetros (unas tres horas de viaje en bus o auto de alquiler por la mítica Ruta 40).
- Anticipación: Al consolidarse como refugio frente al mal tiempo del norte, la demanda hotelera y gastronómica crece rápido; se recomienda reservar alojamiento con tiempo.
- Equipamiento: El pronóstico seco no elimina el viento patagónico ni la amplitud térmica; es indispensable llevar calzado de trekking, abrigo en capas y protección solar.