La consolidación del fenómeno de El Niño para el verano 2026-2027 modificó la forma de planificar las vacaciones en Argentina. Con proyecciones que advierten sobre precipitaciones muy por encima de lo normal en la Cuenca del Plata, el Litoral y la región pampeana, miles de viajeros buscan alternativas para no pasar sus días libres bajo techo o lidiando con rutas cortadas.