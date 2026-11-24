La brecha entre la cocina de casa y la exigencia de MasterChef Celebrity

Frente a los señalamientos por la falta de refinamiento y la textura del puré, Hermida salió al cruce apelando a la consigna de cocinar "como en casa". La participante argumentó que en un hogar real no se realiza un emplatado de restaurante e invitó a considerar la rutina de una madre que debe resolver una cena en pocos minutos para sus hijas tras una jornada de trabajo y ensayos. En esa línea, remarcó que abrió la heladera e inventó el plato con los elementos disponibles.