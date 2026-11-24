Resumen para apurados
- Damián Betular cruzó a Edith Hermida en MasterChef Celebrity por presentar un plato hogareño con fallas técnicas tras verla comer durante la prueba en Telefe.
- La participante fue filmada probando su milanesa antes de tiempo y defendió su menú como una solución casera rápida, mientras el jurado cuestionó los cortes y la falta de esmero.
- El cruce expuso la tensión entre la cocina doméstica y las exigencias técnicas del certamen, marcando una advertencia estricta para el desempeño futuro de la concursante.
La presentación de una milanesa de pollo fugazzeta con puré de papas y brócoli por parte de Edith Hermida derivó en uno de los momentos de mayor debate en la gala de MasterChef Celebrity (Telefe). La participante quedó en el centro de los cuestionamientos del jurado tras elaborar un menú cotidiano que, según sostuvo, imitaba la preparación rápida que ofrece en su hogar. Sin embargo, la distancia entre la práctica doméstica y los requerimientos del certamen desató un contrapunto directo con Damián Betular.
El episodio comenzó a gestarse antes de la evaluación oficial frente al estrado. Las cámaras del programa y sus propios compañeros expusieron a Hermida mientras comía un trozo de milanesa con tenedor a la espera de completar una cocción en el horno. Ante las observaciones por haber probado la comida antes de tiempo, la conductora argumentó que solía prepararse "un platito aparte" para verificar el sabor y controlar el punto de los ingredientes.
Al momento de iniciar la devolución formal, Damián Betular no pasó por alto el hecho y reaccionó de manera punzante: "Con razón te sobró tiempo". A partir de allí, el pastelero desglosó una serie de objeciones técnicas sobre la elaboración, señalando desde la escasa presencia de queso y orégano hasta los trozos desproporcionados de cebolla apenas salteada y la utilización de un limón que ya había sido usado previamente para extraer su ralladura.
La brecha entre la cocina de casa y la exigencia de MasterChef Celebrity
Frente a los señalamientos por la falta de refinamiento y la textura del puré, Hermida salió al cruce apelando a la consigna de cocinar "como en casa". La participante argumentó que en un hogar real no se realiza un emplatado de restaurante e invitó a considerar la rutina de una madre que debe resolver una cena en pocos minutos para sus hijas tras una jornada de trabajo y ensayos. En esa línea, remarcó que abrió la heladera e inventó el plato con los elementos disponibles.
"Mis hijas se criaron comiendo la milanesa y el puré de la manera en que lo cociné esta noche", sostuvo la concursante para respaldar la autenticidad de su menú. Además, se definió como "una mamá que economiza" y sugirió que el tribunal no comprendió la consigna por no valorar cómo se resuelven habitualmente las comidas familiares fuera de la pantalla chica.
Por su parte, los evaluadores aclararon que el desafío planteado debía inspirarse en la casa de las artistas y no en una preparación simplificada que descuidara las técnicas básicas de cocina. Aunque reconocieron la intención general de la propuesta, remarcaron que al puré le faltaba sabor, la cebolla carecía del corte adecuado y la preparación requería mayor dedicación y cuidado en los detalles.
El intercambio culminó en un clima de distensión en el estudio, donde la participante recurrió al humor y simuló desmayarse ante los comentarios recabados. Pese a la controversia suscitada entre la practicidad hogareña y la severidad del jurado técnico, la milanesa con puré de Hermida se convirtió en uno de los pasajes de mayor repercusión de la emisión.