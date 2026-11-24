Resumen para apurados
- Expertos y una médica argentina debatieron el 7 de este mes en Ourense, España, las claves de la longevidad para promover un envejecimiento saludable y de mayor calidad.
- Ourense destaca por sus centenarios gracias a la dieta de huerta, vida activa y propósito, aunque el avance de ultraprocesados amenaza hoy con desgastar esta histórica ventaja.
- El intercambio científico aporta aprendizajes para Argentina, impulsando la medicina de precisión y la prevención temprana para sumar años con plena autonomía y bienestar.
¿Qué tienen en común las personas que llegan a los 100 años con buena salud? ¿Se trata de una cuestión genética, de los hábitos alimentarios o de la manera en que cada uno transita la vida? En Ourense, una provincia del interior de Galicia con gran proporción de personas centenarias, estas preguntas convocaron a médicos, investigadores y especialistas de distintas disciplinas para analizar uno de los grandes desafíos de las sociedades actuales: vivir más años, pero también vivirlos mejor.
El encuentro tuvo un significado especial para la Argentina. Entre fines del siglo XIX y mediados del XX, cientos de miles de gallegos cruzaron el Atlántico en busca de nuevas oportunidades. Muchos partieron precisamente de las aldeas de Ourense, una tierra que hoy despierta el interés de la comunidad científica por sus elevados índices de longevidad. Aquella corriente migratoria que alguna vez unió a Galicia con nuestro país podría abrir ahora otro camino, esta vez a través de la investigación y el intercambio de conocimientos sobre el envejecimiento saludable, según comentó la médica tucumana Graciela Varela, formada en la UNT, quien participó de las jornadas, que se realizaron el 7 de este mes, bajo el lema “Una mirada a la ciencia de vivir más y mejor”.
Varela, especializada en medicina funcional y de precisión aplicada a la longevidad, fue una de las expositoras. También participó el farmacéutico y nutricionista gallego Pablo García Vivanco, experto en esta temática.
La jornada reunió diferentes perspectivas sobre los factores que intervienen en el envejecimiento. La alimentación, la microbiota intestinal, la genética, la cultura, la prevención de enfermedades, la salud cognitiva y los vínculos sociales fueron algunos de los ejes que atravesaron las exposiciones.
García Vivanco puso el foco en una de las características históricas de Ourense: la alimentación basada en productos frescos, de cercanía y, en muchos casos, cultivados en las propias huertas familiares. Según explicó, la provincia sigue siendo la que cuenta con más huertas de autoconsumo de España, mientras que Galicia conserva el liderazgo nacional en consumo de alimentos frescos.
Sin embargo, esa ventaja comienza a mostrar señales de desgaste. Durante las últimas dos décadas, la caída del consumo de productos frescos y el incremento de los alimentos procesados en Galicia fueron aproximadamente tres veces más pronunciados que en el resto del país.
La advertencia es clara: buena parte de la longevidad actual de Ourense podría estar relacionada con hábitos que las nuevas generaciones ya no mantienen. Los centenarios crecieron con una alimentación diferente, vinculada a la producción familiar, la estacionalidad y la comida preparada en casa. Si esa cultura se pierde, también podría desaparecer una de las condiciones que favorecieron la salud de sus mayores.
La dieta atlántica y las huertas, además, tienen un valor que va mucho más allá de lo nutricional. Son parte de una forma de vida que combina actividad física, contacto con la naturaleza, autonomía y relaciones comunitarias.
Motivo para levantarse
La alimentación, sin embargo, no alcanza para explicar por qué algunas personas llegan a edades tan avanzadas en buenas condiciones. Para García Vivanco, otro de los factores centrales es el propósito.
Los japoneses utilizan el término ikigai para referirse a aquello que le da sentido a la vida y ofrece una razón para levantarse cada mañana. En las aldeas gallegas, ese propósito suele estar asociado al trabajo y a las actividades cotidianas.
Todavía es posible encontrar hombres y mujeres de 80 o 90 años que continúan ocupándose de sus huertas, atendiendo a los animales o colaborando con sus familias. Esas tareas implican movimiento, pero también establecen rutinas, generan responsabilidades y mantienen el contacto con otras personas.
La huerta, en ese sentido, no solamente proporciona alimentos: también ofrece una actividad, una motivación y un espacio de encuentro.
A esto se suman determinados rasgos de personalidad que aparecen con frecuencia entre los longevos de Ourense, como la amabilidad, la curiosidad, el orden, la sociabilidad, la laboriosidad y la resiliencia. La capacidad de sobreponerse a las dificultades, mantener el interés por el entorno y sostener los vínculos también forma parte de ese entramado que favorece una vida saludable.
Antes de los 65 años
Desde su experiencia como médica, Graciela Varela llevó al encuentro una mirada centrada en la prevención temprana y en las posibilidades que ofrece la medicina de precisión.
Según Varela, observar la realidad de Galicia permite reconocer hábitos que muchas sociedades urbanas fueron dejando de lado en apenas una o dos generaciones: cultivar los propios alimentos, cocinar en casa, caminar diariamente, compartir la mesa y mantener una actividad que dé sentido a cada jornada.
Cuando esas condiciones desaparecen, la medicina cuenta con herramientas para detectar los cambios que se producen en el organismo y actuar antes de que aparezcan las enfermedades.
En ese punto cobran importancia los biomarcadores, los estudios metabolómicos y genómicos, que permiten identificar señales tempranas de deterioro y diseñar estrategias preventivas adaptadas a cada persona.
La especialista insistió en que la prevención no debería comenzar cuando una persona llega a la tercera edad. Por el contrario, debe construirse desde la infancia, a través de hábitos saludables y políticas que acompañen todas las etapas de la vida.
Ciencia, microbiota y medicina personalizada
La jornada también abordó los mecanismos biológicos que intervienen en el envejecimiento. El catedrático de la Universidad de Santiago de Compostela Alberto Cepeda Sáez relacionó la microbiota intestinal con los procesos inflamatorios y su influencia sobre la salud a medida que pasan los años.
Otros especialistas analizaron la genética, la atención sociosanitaria, el deterioro cognitivo, la fragilidad y la soledad. También se planteó la necesidad de revisar los tratamientos farmacológicos de las personas mayores y evitar prácticas de edadismo, que limitan sus posibilidades por el solo hecho de tener determinada edad. Además, se planteó que el objetivo de la medicina no debería limitarse a prolongar la vida, sino a lograr que esos años adicionales puedan transcurrirse con independencia, bienestar y calidad de vida.