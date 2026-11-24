El encuentro tuvo un significado especial para la Argentina. Entre fines del siglo XIX y mediados del XX, cientos de miles de gallegos cruzaron el Atlántico en busca de nuevas oportunidades. Muchos partieron precisamente de las aldeas de Ourense, una tierra que hoy despierta el interés de la comunidad científica por sus elevados índices de longevidad. Aquella corriente migratoria que alguna vez unió a Galicia con nuestro país podría abrir ahora otro camino, esta vez a través de la investigación y el intercambio de conocimientos sobre el envejecimiento saludable, según comentó la médica tucumana Graciela Varela, formada en la UNT, quien participó de las jornadas, que se realizaron el 7 de este mes, bajo el lema “Una mirada a la ciencia de vivir más y mejor”.