Resumen para apurados
- San Martín de Tucumán convocó a sus socios este jueves 26 a las 21 en La Ciudadela a un encuentro formativo sobre el Estatuto Social para fomentar la participación institucional.
- La iniciativa se realiza tras una huelga del plantel profesional por deudas salariales y la posterior desvinculación de seis futbolistas por parte de la dirigencia del club.
- La jornada abrirá un ciclo de diálogo previo a la asamblea ordinaria del 29 de noviembre, en la que se tratarán el balance del último ejercicio y la elección de autoridades.
San Martín convocó a sus socios a participar del Primer Encuentro Institucional, una jornada de formación y diálogo que se realizará el jueves 26 de noviembre, a las 21, en La Ciudadela. La invitación, difundida a través de las redes sociales del club, está dirigida a integrantes de peñas, filiales, disciplinas y agrupaciones del “Santo”.
Según informó la institución, en esta primera reunión se abordarán cuatro ejes: el Estatuto Social y su importancia; los derechos y obligaciones de los socios; las funciones y responsabilidades de la Comisión Directiva; y las asambleas, las normas parlamentarias y la participación institucional.
PRIMER ENCUENTRO INSTITUCIONAL DE SOCIOS ð¦ð¹ El Club A. San MartÃn invita a socios de peÃ±as, filiales, disciplinas y agrupaciones a participar de un espacio de formaciÃ³n y diÃ¡logo institucional. En este primer encuentro abordaremos: â¢El Estatuto Social y su importancia. â¢Derechos y obligaciones de los socios. â¢Funciones y responsabilidades de la ComisiÃ³n Directiva. â¢Asambleas, normas parlamentarias y participaciÃ³n institucional. Esta jornada darÃ¡ inicio a un ciclo de encuentros y mesas de trabajo, destinado a fortalecer el conocimiento y la participaciÃ³n de todos los sectores del Club. ð Jueves 26 de noviembre ð 21hs ð Estadio La Ciudadela Conocer nuestro Estatuto es el primer paso para participar y fortalecer nuestra instituciÃ³n. Â¡Los esperamos! ð´âªï¸— Club AtlÃ©tico San MartÃn (@CASMOficial) November 24, 2026
La jornada será el punto de partida de un ciclo de encuentros y mesas de trabajo que, de acuerdo con el club, busca fortalecer el conocimiento y la participación de todos los sectores de la entidad. “Conocer nuestro Estatuto es el primer paso para participar y fortalecer nuestra institución”, señaló San Martín en su publicación.
La previa de la asamblea
La convocatoria llega pocos días antes de la asamblea ordinaria que el club celebrará el domingo 29 de noviembre, desde las 9, en el complejo polideportivo Ing. Natalio Mirkin. Podrán participar los socios que tengan la cuota al día hasta el 17 de noviembre, y en el orden del día figuran la memoria, el balance general y el inventario del período irregular comprendido entre el 1 de julio de 2025 y el 30 de junio de 2026.
La HCD convoca a Asamblea ordinaria que se desarrollarÃ¡ el domingo 29 de noviembre a horas 9 a los fines de tratamiento del siguiente orden del dÃa: 1) Motivo de la tardanza de la convocatoria 2) Lectura del Acta de la Asamblea anterior 3) DesignaciÃ³n de dos asociados para suscribir el acta 4) Memoria, balance general e inventario perÃodo irregular desde 01/07/2025 al 30/06/2026. 5) Dictamen junta Fiscalizadora 6) Dictamen auditor externo 7) ElecciÃ³n de tres miembros para la junta Electoral 8) ElecciÃ³n de tres miembros para Tribunal disciplinario PodrÃ¡n participar socios con cuota social al dÃa hasta el 17/11/26.— Club AtlÃ©tico San MartÃn (@CASMOficial) November 21, 2026
Además, los asambleístas deberán tratar los dictámenes de la Junta Fiscalizadora y del auditor externo, y elegir a tres miembros de la Junta Electoral y a otros tres del Tribunal Disciplinario. El temario también incluye la explicación de los motivos de la demora en la convocatoria.
El encuentro con los socios se da en un contexto complicado para el club. En los últimos días, el plantel profesional realizó una huelga en reclamo de salarios adeudados y, luego, la comisión directiva que encabeza Oscar Mirkin informó que regularizó los pagos y rescindió los contratos de seis futbolistas: Nicolás Castro, Matías Ariel García, Jorge Juárez, Nahuel Manganelli, Milton Ríos y Laureano Rodríguez.