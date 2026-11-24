PRIMER ENCUENTRO INSTITUCIONAL DE SOCIOS ð¦ð¹ El Club A. San MartÃ­n invita a socios de peÃ±as, filiales, disciplinas y agrupaciones a participar de un espacio de formaciÃ³n y diÃ¡logo institucional. En este primer encuentro abordaremos: â¢El Estatuto Social y su importancia. â¢Derechos y obligaciones de los socios. â¢Funciones y responsabilidades de la ComisiÃ³n Directiva. â¢Asambleas, normas parlamentarias y participaciÃ³n institucional. Esta jornada darÃ¡ inicio a un ciclo de encuentros y mesas de trabajo, destinado a fortalecer el conocimiento y la participaciÃ³n de todos los sectores del Club. ð Jueves 26 de noviembre ð 21hs ð Estadio La Ciudadela Conocer nuestro Estatuto es el primer paso para participar y fortalecer nuestra instituciÃ³n. Â¡Los esperamos! ð´âªï¸