Resumen para apurados
- La dirigencia de San Martín de Tucumán anunció este jueves el pago de dos meses de deuda al plantel tras el reclamo público de futbolistas desafectados.
- Los jugadores denunciaron tres meses impagos y la falta de cobertura en la operación de rodilla de Mauro Verón, caso que el club afirmó ya estar coordinando.
- El inicio de los pagos busca descomprimir la crisis institucional y laboral tras la confirmación de la continuidad del DT Orfila y varias bajas en el equipo.
La dirigencia de San Martín salió a responder públicamente al comunicado difundido por futbolistas del plantel profesional, en el que denunciaron tres meses sin cobrar y expusieron la situación de un compañero que necesita una operación de rodilla. A través de sus redes sociales, el club informó que este jueves comenzará a saldar los dos meses de deuda que reconoce con el plantel.
En el mensaje, la institución hizo una aclaración sobre quiénes difundieron el reclamo. “En respuesta al comunicado difundido por algunos futbolistas desafectados del plantel profesional por razones deportivas”, comienza el texto firmado por la CD.
Respecto de la situación salarial, el club aseguró que el pago comenzará durante esta jornada y sostuvo que la medida ya había sido comunicada a los jugadores el día anterior. “Hoy se comenzará a saldar los dos meses de deuda vigentes con el plantel, tal cual fue comunicado durante la jornada de ayer”, informó.
En respuesta al comunicado difundido por algunos futbolistas desafectados del plantel profesional por razones deportivas, el Club A. San MartÃn informa que hoy se comenzarÃ¡ a saldar los dos meses de deuda vigentes con el plantel, tal cual fue comunicado durante la jornada de ayer. Por otro lado, comunicamos que el futbolista, Mauro VerÃ³n, es atendido por profesionales quienes, en conjunto con el jugador, definirÃ¡n la fecha para su intervenciÃ³n quirÃºrgica en los prÃ³ximos dÃas. H. ComisiÃ³n Directiva Club A. San MartÃn— Club AtlÃ©tico San MartÃn (@CASMOficial) November 20, 2026
Qué dijo el club sobre Mauro Verón
La respuesta también incluyó una referencia puntual a Mauro Verón, el futbolista cuya situación médica había sido expuesta en el comunicado de los jugadores. Según la dirigencia, el jugador está siendo atendido por profesionales y su intervención quirúrgica se definirá en los próximos días.
“Es atendido por profesionales quienes, en conjunto con el jugador, definirán la fecha para su intervención quirúrgica en los próximos días”, señaló el club. De esa manera, la institución respondió a uno de los puntos más delicados del reclamo.
Por ahora, el club anunció que comenzará a regularizar esos pagos y que la situación médica de Verón tendrá una definición en los próximos días.