En respuesta al comunicado difundido por algunos futbolistas desafectados del plantel profesional por razones deportivas, el Club A. San MartÃ­n informa que hoy se comenzarÃ¡ a saldar los dos meses de deuda vigentes con el plantel, tal cual fue comunicado durante la jornada de ayer. Por otro lado, comunicamos que el futbolista, Mauro VerÃ³n, es atendido por profesionales quienes, en conjunto con el jugador, definirÃ¡n la fecha para su intervenciÃ³n quirÃºrgica en los prÃ³ximos dÃ­as. H. ComisiÃ³n Directiva Club A. San MartÃ­n