Freddie Mercury: el conmovedor mensaje con el que confirmó que tenía sida un día antes de morir
El líder de Queen hizo pública su enfermedad el 23 de noviembre de 1991, después de varios años de mantener el diagnóstico en secreto. La decisión llegó apenas 24 horas antes de su fallecimiento, cuando su estado de salud ya era extremadamente delicado.
Resumen para apurados
- El 23 de noviembre de 1991 en Londres, Freddie Mercury confirmó que tenía sida para frenar las especulaciones de la prensa, un día antes de fallecer a los 45 años.
- Diagnosticado en 1987, mantuvo la enfermedad en reserva durante años con su entorno íntimo hasta que el deterioro físico y el asedio mediático precipitaron el comunicado.
- Su revelación dio visibilidad global a una afección cargada de estigmas y prejuicios en la época, transformándose en un hito clave para la concientización sobre el VIH.
La noticia sacudió al mundo de la música. El 23 de noviembre de 1991, Freddie Mercury confirmó públicamente que tenía sida mediante un comunicado que hizo llegar a los medios de comunicación a través de su representante, Jim Beach. El anuncio terminó con años de especulaciones sobre su estado de salud y se convirtió en uno de los episodios más conmovedores de la historia de Queen.
La declaración llegó en un momento crítico. El cantante británico tenía 45 años, estaba gravemente enfermo y atravesaba las últimas horas de su vida. Al día siguiente de hacer pública su enfermedad, murió en su residencia de Londres a causa de una bronconeumonía relacionada con el sida.
La decisión de hablar sobre su diagnóstico se había definido un día antes. El 22 de noviembre, Mercury se comunicó telefónicamente con Beach para pedirle que preparara una declaración pública. Quería terminar con las versiones que circulaban sobre su salud y contar personalmente la verdad.
El diagnóstico que Freddie Mercury mantuvo en secreto
Freddie Mercury habría conocido que era portador del VIH en 1987, cuando decidió realizarse estudios médicos después de la muerte de dos de sus exparejas. El resultado fue positivo y el músico optó por mantener la información en reserva.
Durante los años siguientes, solamente un círculo reducido de personas conoció su situación. Entre ellas estaban Mary Austin, su expareja y una de sus confidentes más cercanas, y los integrantes de Queen.
La privacidad fue una decisión que Mercury sostuvo durante buena parte de su enfermedad. Sin embargo, los rumores comenzaron a multiplicarse a medida que su aspecto físico cambiaba y su salud se deterioraba.
La prensa británica también empezó a prestar especial atención a su entorno. La muerte de personas cercanas por enfermedades vinculadas al sida alimentó las especulaciones, mientras los periodistas aguardaban novedades frente a su residencia londinense.
Su pérdida de peso y las escasas apariciones públicas aumentaron las sospechas. Aun así, el cantante evitó confirmar las versiones hasta noviembre de 1991.
El comunicado con el que Freddie Mercury confirmó que tenía sida
La decisión de hacer pública su enfermedad se concretó el 23 de noviembre. A través de Jim Beach, Mercury difundió un mensaje en el que confirmó que había dado positivo en las pruebas del VIH y que padecía sida.
En el texto también explicó por qué había elegido mantener el diagnóstico en secreto durante tanto tiempo y expresó su deseo de acompañar a quienes atravesaban la misma enfermedad.
El comunicado decía:
"Respondiendo a las informaciones y conjeturas que sobre mí han aparecido en la prensa desde hace dos semanas, deseo confirmar que he dado positivo en las pruebas del virus y que tengo el SIDA. Sentí que era correcto mantener esta información en privado para proteger la privacidad de quienes me rodean. Pero ha llegado el momento de que mis amigos y mis fans en todo el mundo conozcan la verdad, y deseo que todos se unan a mí, a mis médicos y a todos los que padecen esta terrible enfermedad para luchar contra ella".
La declaración tuvo un impacto inmediato. Mercury no solamente confirmó los rumores sobre su salud, sino que también aprovechó sus últimas palabras públicas para visibilizar una enfermedad que, en aquellos años, estaba rodeada de estigmas y prejuicios.
La muerte de Freddie Mercury, un día después del anuncio
El 24 de noviembre de 1991, apenas un día después de confirmar que tenía sida, Freddie Mercury murió a los 45 años en Garden Lodge, su casa de Londres.
La causa fue una bronconeumonía que se produjo como consecuencia de las complicaciones de la enfermedad. Su fallecimiento provocó una conmoción internacional y marcó un antes y un después en la historia de Queen.
En aquel momento, los tratamientos disponibles contra el VIH eran muy limitados y el pronóstico para las personas que desarrollaban sida era considerablemente más grave que en la actualidad.