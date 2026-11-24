El oscuro secreto que marcó los últimos días de Freddie Mercury y la fortuna que dejó al morir
A 35 años de la muerte de Freddie Mercury, el mundo recuerda al inolvidable líder de Queen. Murió el 24 de noviembre de 1991, a los 45 años, tras una batalla contra el sida. Detrás de su despedida quedaron una historia de traiciones, secretos y una fortuna millonaria.
Resumen para apurados
- Freddie Mercury, líder de Queen, murió el 24 de noviembre de 1991 en Londres por complicaciones derivadas del sida, tras ordenar en secreto su millonaria herencia.
- Diagnosticado en 1987, se recluyó para grabar música pese al deterioro físico, el acoso de la prensa británica y la traición de allegados que filtraron detalles de su intimidad.
- Más de tres décadas después, su legado artístico permanece vigente, mientras el destino final de sus cenizas se mantiene como un misterio bajo custodia de Mary Austin.
Los últimos años de Freddie Mercury estuvieron atravesados por la enfermedad, el hostigamiento de la prensa y una traición que lo llevó a protegerse del mundo exterior. Mientras su salud se deterioraba, el líder de Queen encontró refugio en la música y trabajó hasta donde se lo permitieron sus fuerzas. Antes de morir, a los 45 años, también organizó el reparto de su millonaria herencia.
En 1987, una biopsia confirmó que tenía sarcoma de Kaposi, una complicación asociada al sida. La noticia golpeó al cantante, que decidió mantener su diagnóstico en secreto. Se lo contó a su círculo más cercano y, tiempo después, a sus compañeros de Queen, con quienes continuó trabajando.
La música se convirtió en su principal refugio. Pese al dolor y al deterioro físico, Mercury insistía en grabar nuevas canciones. Una de ellas fue “The Show Must Go On”, que terminó convirtiéndose en una de las interpretaciones más emblemáticas de su etapa final.
Brian May, guitarrista de la banda, recordó que Freddie llegaba al estudio incluso cuando tenía dificultades para moverse. Su voz, sin embargo, conservaba una potencia extraordinaria.
La traición de Paul Prenter y el acoso de la prensa
Uno de los episodios que más afectó a Mercury fue la traición de Paul Prenter, su expareja y antiguo representante. En 1987, Prenter vendió información sobre la intimidad del cantante al diario británico The Sun a cambio de 32.000 libras esterlinas.
Durante varios días, el periódico publicó detalles sobre su vida privada, sus relaciones y los rumores sobre su estado de salud. La exposición provocó un profundo malestar en Mercury, que hasta entonces había evitado hablar públicamente sobre su sexualidad.
Después de aquel episodio, el músico extremó las medidas para evitar que los fotógrafos registraran su deterioro físico. No quería que las imágenes de sus últimos días quedaran asociadas a su legado artístico.
Prenter intentó acercarse nuevamente a él para justificar su comportamiento, pero Mercury no quiso recibirlo. El antiguo colaborador murió de sida en agosto de 1991, tres meses antes que el cantante.
Las últimas apariciones de Freddie Mercury
La última presentación pública de Mercury ocurrió el 18 de febrero de 1990, durante los premios Brit, cuando Queen recibió un reconocimiento por su aporte a la música británica. El cantante apareció visiblemente delgado y se limitó a agradecer el premio con unas pocas palabras.
En mayo de 1991 participó en la grabación del videoclip de “These Are the Days of Our Lives”. Su estado físico era delicado, por lo que el equipo debió adaptar las jornadas de trabajo para evitarle esfuerzos innecesarios.
El 5 de septiembre cumplió 45 años y organizó una reunión privada con sus personas más cercanas. Fue una celebración discreta, muy diferente de las fiestas multitudinarias que había protagonizado durante sus años de mayor popularidad.
Finalmente, el 23 de noviembre de 1991 decidió comunicar públicamente que tenía sida. En un breve comunicado confirmó su diagnóstico y pidió que sus seguidores acompañaran la lucha contra la enfermedad.
Murió al día siguiente, el 24 de noviembre, en su mansión Garden Lodge, ubicada en Kensington, Londres. La causa oficial fue una bronconeumonía derivada del sida.
Cómo repartió Freddie Mercury su millonaria herencia
Antes de morir, Mercury había organizado el destino de sus bienes para evitar conflictos entre sus seres queridos.
Mary Austin, su expareja y una de las personas más importantes de su vida, recibió el 50% de su fortuna, los derechos de autor de su obra y la mansión Garden Lodge. La propiedad, que actualmente tiene un valor millonario, fue uno de los principales bienes que quedaron bajo su responsabilidad.
También destinó 500.000 libras esterlinas a cada uno de sus colaboradores más cercanos: Jim Hutton, su pareja; Peter Freestone, su asistente personal, y Joe Fanelli, su amigo y cocinero.
Su madre, Jer Bulsara, y su hermana, Kashmira, también fueron incluidas en el reparto de la herencia y recibieron derechos vinculados a sus canciones.
Mercury tenía, además, un último deseo: no quería que sus restos fueran enterrados en un lugar que pudiera convertirse en objeto de peregrinación para sus admiradores. Por eso, sus cenizas quedaron en manos de Mary Austin, quien nunca reveló dónde las depositó.
Más de tres décadas después de su muerte, ese secreto continúa siendo uno de los capítulos más íntimos de la historia del líder de Queen.