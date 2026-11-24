Los últimos años de Freddie Mercury estuvieron atravesados por la enfermedad, el hostigamiento de la prensa y una traición que lo llevó a protegerse del mundo exterior. Mientras su salud se deterioraba, el líder de Queen encontró refugio en la música y trabajó hasta donde se lo permitieron sus fuerzas. Antes de morir, a los 45 años, también organizó el reparto de su millonaria herencia.