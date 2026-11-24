El Gobierno difundió imágenes de la votación

En medio de la controversia y del respaldo que la iniciativa recibió de la mayoría del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales, Álvarez difundió un video de la sesión en la que se trató y aprobó la propuesta. En las imágenes se observa el debate sobre el homenaje y la votación, en la que solo dos integrantes se abstuvieron.