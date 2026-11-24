Resumen para apurados
- Según La Gaceta, el Gobierno advirtió a directivos de la UBA que podrían cometer delitos si autorizan un homenaje a Mario Roberto Santucho, líder histórico del ERP.
- Sociales aprobó colocar una escultura impulsada por docentes y alumnos; Nación exige suspenderlo por apología y fondos públicos, mientras la decana defendió abrir el debate.
- El caso tensa la relación entre el Ejecutivo y las universidades públicas bajo el principio de autonomía, mientras se anuncian movilizaciones de rechazo para el 10 de diciembre.
El Gobierno nacional elevó el tono de su rechazo al homenaje previsto en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) a Mario Roberto Santucho, fundador y líder del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). En una nueva presentación formal, advirtió que las autoridades universitarias podrían incurrir en delitos si permiten la realización del acto y reclamó medidas administrativas y disciplinarias contra quienes impulsaron la iniciativa.
El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Ciro Álvarez, envió una nota al rector de la UBA, Ricardo Gelpi, a través del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE), en la que insistió en la necesidad de impedir el homenaje y cuestionó la utilización de instalaciones y fondos públicos para ese fin.
En el escrito, Álvarez sostuvo que no existen argumentos para homenajear a quien encabezó el ERP y atribuyó a la organización armada asesinatos, secuestros y atentados. Consideró que la iniciativa implica una reivindicación de acciones terroristas y advirtió sobre las consecuencias legales que podrían alcanzar a las autoridades responsables de autorizarla.
"Este homenaje que promueve a una persona que publicitaba sus crímenes, enalteciendo, justificando o glorificando actos terroristas, las haría pasible de la comisión de delitos a las autoridades universitarias responsables", señaló el funcionario.
Además, planteó que quienes habiliten la actividad podrían incurrir en incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos al destinar instalaciones y recursos de la universidad a fines que, según su interpretación, exceden las competencias legales de la institución.
Álvarez le exigió a Gelpi que, en su condición de máxima autoridad de la UBA, adopte las medidas administrativas necesarias para evitar la realización del acto y aplique las sanciones correspondientes a quienes promovieron la convocatoria.
También reclamó que el rectorado informe a la Subsecretaría sobre las actuaciones administrativas, las medidas disciplinarias y las eventuales sanciones, al considerar que se estarían utilizando instalaciones y fondos destinados a la educación universitaria para una actividad que podría configurar un ilícito.
El Gobierno difundió imágenes de la votación
En medio de la controversia y del respaldo que la iniciativa recibió de la mayoría del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales, Álvarez difundió un video de la sesión en la que se trató y aprobó la propuesta. En las imágenes se observa el debate sobre el homenaje y la votación, en la que solo dos integrantes se abstuvieron.
El subsecretario calificó la iniciativa como "una aberración" y sostuvo que el rechazo público no es suficiente para resolver la situación. "Con un repudio no alcanza, la facultad es un ámbito público y tienen que sancionar a los responsables", afirmó.
El funcionario también cuestionó que la actividad pueda ampararse en la autonomía universitaria. "Todos estamos de acuerdo que matar gente en democracia está fuera del marco de la autonomía que expresa la ley universitaria", expresó.
La polémica tuvo repercusiones en las redes sociales, donde distintos sectores manifestaron su rechazo al homenaje. Incluso, circuló una convocatoria para realizar una movilización el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, hacia la sede de la facultad, en caso de que el acto finalmente se concrete.
El homenaje y la defensa de la iniciativa
El reclamo de Álvarez se suma al pronunciamiento que el Ministerio de Capital Humano había difundido el domingo, en el que exigió a la UBA suspender el homenaje y adoptar medidas contra sus promotores. En ese comunicado, sostuvo que la universidad pública debe estar al servicio de "la educación, la convivencia democrática y la paz".
La decana de la Facultad de Ciencias Sociales, Ana Josefina Arias, había defendido la propuesta al señalar que la reivindicación estudiantil de la militancia de los años 70 es una constante y que la iniciativa permite abrir un debate.
El proyecto contempla la instalación de una escultura en un patio interno de la sede de Constitución, ubicada sobre la calle Santiago del Estero. La propuesta fue impulsada por una cátedra de Sociología a cargo de Pablo Augusto Bonavena, especializado en sociología de la guerra, el conflicto social y los movimientos estudiantiles, junto con el Colectivo Cultural Contramuro, las agrupaciones La Mella y el Espacio de Unidad de los Revolucionarios.
El acto tendría como único orador a Mario Santucho, hijo del dirigente del ERP y director de la revista "Crisis". La escultura sería emplazada en el denominado Patio Indio Solari.