Un extenuante operativo culminó este lunes por la mañana, luego de que un llamado de auxilio llegara desde las alturas del volcán Lanín, en donde horas antes ya se había llevado a cabo otro movimiento de rescate. La seguidilla de evacuaciones en la que intervino personal especializado ocurrió en menos de 24 horas, lapso en el que dos mujeres de 25 y 38 años quedaron imposibilitadas de descender por sus propios medios desde distintos sectores del macizo de San Martín de los Andes.