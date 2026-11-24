Doble rescate en el volcán Lanín: una mujer se descompensó en altura y movilizó un operativo de más de 12 horas
En menos de 24 horas, brigadistas y gendarmes realizaron dos complejas evacuaciones en el macizo neuquino. El despliegue más extenso demandó más de 12 horas de trabajo y la participación de 24 rescatistas para asistir a una joven de 25 años que no podía descender por sus propios medios tras sufrir una descompensación en altura.
Resumen para apurados
- Rescatistas evacuaron este lunes a una joven descompensada a 1.600 metros en el volcán Lanín, Neuquén, tras un operativo nocturno que se extendió por más de 12 horas.
- Unos 24 brigadistas y gendarmes coordinaron el descenso en camilla. Se trató del segundo operativo en 24 horas, tras haber auxiliado a otra mujer con una lesión de rodilla.
- Los casos alertan sobre los riesgos físicos en alta montaña y destacan la capacidad de respuesta coordinada entre brigadas y fuerzas de seguridad ante emergencias complejas.
Un extenuante operativo culminó este lunes por la mañana, luego de que un llamado de auxilio llegara desde las alturas del volcán Lanín, en donde horas antes ya se había llevado a cabo otro movimiento de rescate. La seguidilla de evacuaciones en la que intervino personal especializado ocurrió en menos de 24 horas, lapso en el que dos mujeres de 25 y 38 años quedaron imposibilitadas de descender por sus propios medios desde distintos sectores del macizo de San Martín de los Andes.
El despliegue más extenso demandó más de 12 horas de trabajo tras una alerta recibida alrededor de las 21:57 del domingo. El pedido de asistencia ingresó a la Administración de Parques Nacionales (APN) y provenía de una joven que trabajaba en la zona de domos del volcán, el campamento y conjunto de refugios en la cara norte que funciona como intermedio de descanso y pernocte a 1.600 metros de altura.
El cuadro médico que motivó el rescate nocturno en el volcán Lanín
La paciente atravesaba un delicado estado de salud, luego de sufrir una descompensación mientras se encontraba en el refugio Alquimia. Desde el diario Río Negro detallaron que tenía 25 años y era oriunda de Mendoza. Su compleja situación llevó a desplegar una emergencia para estabilizarla y trasladarla hasta un centro asistencial, ya que evidenciaba fuertes dolores abdominales y escalofríos. Según explicaron desde el medio citado, padecía una infección con un cuadro agudo que le impedía caminar.
Efectivos del Grupo Especial en Alta Montaña (GEAM), dependiente del Escuadrón 33 San Martín de los Andes de Gendarmería Nacional, comenzaron las coordinaciones para llevar adelante la evacuación. Una patrulla motorizada de la fuerza federal inició el ascenso hacia el cerro y logró llegar hasta las inmediaciones del refugio para tomar contacto con la afectada.
Cómo fue el descenso y el relevo en la montaña
Una vez en el lugar, los uniformados trabajaron en conjunto con brigadistas de Incendios, Comunicaciones y Emergencias (ICE) y guardaparques de Parques Nacionales. Entre todos brindaron las primeras atenciones a la mendocina y realizaron las maniobras necesarias para estabilizarla antes de iniciar la bajada.
Más tarde, una segunda cuadrilla de ICE San Martín de los Andes subió hasta los 1.600 metros sobre el nivel del mar para relevar y reforzar las tareas de traslado. En paralelo, un tercer equipo integrado por efectivos de Gendarmería aguardó en el sector de la Espina del Pescado para colaborar en el porteo de la camilla en los tramos más exigentes del recorrido.
El otro rescate antecedente del domingo
Finalmente, una ambulancia esperó en la base para recibir a la joven y derivarla al hospital, lo que permitió dar por finalizado el procedimiento a las 10:30 de la mañana de este lunes.
De acuerdo con el parte del Parque Nacional Lanín, este despliegue nocturno y matinal movilizó a un total de 24 personas: 10 rescatistas de ICE, tres integrantes de Gendarmería Nacional, cuatro agentes operativos, un especialista en logística, un radioperador y otros tres trabajadores del servicio de emergencias médicas. Desde la administración del área protegida destacaron el compromiso y la preparación de todos los equipos intervinientes para garantizar una extracción segura en condiciones de altura.
La primera evacuación en el desvío de mulas
Horas antes de esa emergencia nocturna, el domingo por la tarde, se había desarrollado el primer auxilio en el volcán cuando una mujer de 38 años oriunda de Junín de los Andes sufrió un posible esguince de rodilla en las cercanías del desvío de mulas, según detallaron desde el diario Río Negro.
En esa oportunidad, el operativo estuvo a cargo del Grupo de Rescate de Junín de los Andes junto al guardaparque de Tromen, quienes asistieron a la visitante en el sendero y efectuaron su descenso de manera segura hasta un centro de salud.