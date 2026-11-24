Cómo cuidar enredaderas

Durante el verano, la planta tenderá a girarse hacia el sol, pero puede acabar quemándose si hace mucho calor. Lo mejor que se puede hacer es pulverizar agua sobre sus ramas para refrescarlas, no demasiada para no ahogarla. En este caso es vital evitar el encharcamiento de la planta: la hora ideal para regarlas es la primera de la mañana. Así estará húmeda durante el día y podrá soportar el calor.