Cuál es la oruga que en una semana puede liquidar las plantas de tu jardín

Cuidado con tus plantas: el porqué

Para Chalup esta primavera reunió las condiciones climáticas perfectas para la proliferación o para el pico poblacional de la Xanthopastis timais: tuvimos lluvias abundantes y no tanto calor. Condiciones a las que todos estamos acostumbrados, al igual que estas polillas que son de Sudamérica y de zonas del Caribe; y en Argentina están distribuidas en el norte. No es una especie introducida. Y en su afán “destructor”, la oruga no encuentra un enemigo natural que las haya parasitado o las haya atacado, resalta. De hecho, los pájaros no las comen demasiado y si fuera lo contrario, se harían de un abultado festín.