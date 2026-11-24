La hija de Bruce Willis compartió una foto con su padre, la borró y pidió disculpas: qué pasó
La hija menor de Bruce Willis y Demi Moore borró una fotografía junto al actor tras recibir comentarios sobre la exposición de su estado de salud. El descargo de la joven de 32 años en redes sociales y el duro presente de la estrella de Hollywood a tres años de su diagnóstico de demencia frontotemporal.
Resumen para apurados
- Tallulah Willis borró este fin de semana de Instagram una foto junto a su padre, Bruce Willis, y pidió disculpas por exponer públicamente un momento demasiado íntimo de su salud.
- La imagen mostraba al actor en una hamaca. Willis se retiró en 2023 tras ser diagnosticado con demencia frontotemporal, patología degenerativa sin cura que afecta su comunicación.
- El episodio refleja la tensión de la familia entre concientizar sobre la demencia frontotemporal y resguardar la privacidad del actor ante el avance progresivo de su deterioro.
Tallulah Willis se disculpó ante sus 470.000 seguidores después de publicar una fotografía que reveló el estado de su padre tras el paso del tiempo con demencia frontotemporal (DFT). Sentados en una hamaca colgante, ella se muestra sonriente y él más serio, una postal que la hija de Bruce Willis tildó de “demasiado íntima” y que al día siguiente de su difusión decidió borrar junto a un comunicado en el que se comprometía a “hacerlo mejor”.
El sábado pasado, la joven compartió una imagen que poco tiempo después recorrió el mundo. En ella podía verse a la diseñadora disfrutando junto a su padre en una amplia hamaca de madera. Tomados de la mano, ella sonriente y él con una expresión más neutra, se muestran acompañados en el exterior de la aparente vivienda de Willis, a donde había asistido en una visita. La espontánea toma fue una captura registrada en aquel momento en que padre e hija conversaban a solas.
El arrepentimiento de Tallulah Willis tras publicar la foto junto a su padre
“Ayer publiqué una foto de mi papá porque estábamos disfrutando de una hermosa visita”, expresó con letras mayúsculas en sus redes sociales la emprendedora. Luego detalló cómo fue ese encuentro que quedó inmortalizado gracias a un tercero que sacó la instantánea. “Hubo alguien que tomó una supertierna imagen sobre ese momento compartido entre nosotros mirando un video de Frankie Valli cantando”, contó.
Pronto la joven de 32 años subió aquella fotografía a la sección de historias de Instagram, pero rápidamente decidió eliminarla al día siguiente y expresó su arrepentimiento por haberla difundido por el mismo medio en que la compartió. “Me emocionó tanto la dulzura del momento que no pensé que posiblemente fuera una postal demasiado íntima para mostrar”, añadió el domingo la tercera de las cinco hijas de Willis y la menor con su exesposa Demi Moore.
La promesa de la joven tras publicar la foto junto a su padre
Las disculpas trascendieron hacia un pedido de perdón en el que Tallulah se comprometió a no repetir el error. “Puedo reconocerlo y prometo mejorar”, advirtió. Luego ahondó en el cariño hacia el actor de “Duro de Matar”: “Sé que todos lo quieren. Yo lo quiero. Mi familia lo quiere. Y él sigue siendo el héroe absoluto que todos conocemos”.
Bruce Willis se encuentra alejado de las pantallas y las apariciones públicas luego de que en 2023 su familia revelara que la estrella había recibido el diagnóstico de demencia frontotemporal (DFT), y que los problemas de comunicación eran “solo uno de los síntomas de la enfermedad a la que se enfrenta Bruce”.
El enojo de Tallulah por las filtraciones sobre su padre
A principios de noviembre, trascendió que la situación de salud de Willis es cada vez más dura. Alguien del entorno de su familia habló con un medio británico y dijo que el actor “a veces parece un bebé” debido al avance sostenido de la demencia frontotemporal que lo afecta desde hace tres años.
Esta declaración provocó la furia de Tallulah, que se descargó en su Instagram. La influencer compartió en ese momento una foto junto a su padre cuando era muy chica con un posteo en el que mostró todo su enojo con quien filtró el dato.
“Vi un artículo que describía novedades sobre mi papá. Me llamó la atención porque las personas de todo el mundo que lo quieren me expresaron, cuando comparto fotos, que debería haber una verdadera conciencia perceptible sobre lo que se publica”, reflexionó acerca de lo que se difundió.
Ofuscada, Tallulah apuntó a la persona que dio la información acerca de la salud de Willis. “¿Entonces, el ‘amigo’, ‘familiar’ o fuente que compartió que él ‘actúa como un bebé ahora’? ¿Cómo es eso aceptable? ¿Quién sos? Aléjense de mi familia”, lanzó.
Qué es la demencia frontotemporal la afección que padece Bruce Willis
Según el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, esta patología incide en el habla, las capacidades mentales, la memoria, la personalidad y el comportamiento. Si bien este trastorno suele afectar a personas mayores de 65 años, la demencia frontotemporal (DFT) puede comenzar a una edad más temprana, y la mayoría de los diagnósticos se realizan entre los 45 y esa franja etaria.
En noviembre de 2023, Tallulah Willis afirmó que hablar abiertamente sobre la evolución de su padre es “importante” y que el objetivo de su familia es “concienciar sobre la demencia frontotemporal”. Actualmente no existe cura para esta afección ni tratamientos que puedan ralentizar su progresión.