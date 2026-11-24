El sábado pasado, la joven compartió una imagen que poco tiempo después recorrió el mundo. En ella podía verse a la diseñadora disfrutando junto a su padre en una amplia hamaca de madera. Tomados de la mano, ella sonriente y él con una expresión más neutra, se muestran acompañados en el exterior de la aparente vivienda de Willis, a donde había asistido en una visita. La espontánea toma fue una captura registrada en aquel momento en que padre e hija conversaban a solas.