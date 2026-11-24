Resumen para apurados
- Ayer en Francia, Gisèle Pelicot denunció a la editorial Tinbad por difundir fotos íntimas suyas sin consentimiento para promocionar un ensayo que cuestiona su testimonio.
- Pelicot fue víctima de sumisión química por parte de su exmarido, quien la drogaba y filmaba para que decenas de hombres abusaran de ella durante casi una década.
- Pelicot iniciará acciones legales contra la editorial y la autora, un paso clave contra la revictimización y la explotación comercial de pruebas judiciales.
Gisèle Pelicot, símbolo mundial de la lucha contra la violencia sexual, contó ayer que usaron imágenes suyas al desnudo para ilustrar un ensayo que contradice su relato sobre los abusos sistemáticos que padeció durante años por parte de su ex esposo y otros cómplices. La mujer contó que se encuentra “en shock” y se siente “humillada” por el uso de su imagen sin su consentimiento.
En un juicio que dio la vuelta al mundo en 2024, Pelicot contó públicamente sobre las violaciones de las que fue víctima entre 2011 y 2020 por parte de 49 hombres, contactados por internet por su exmarido, quien la drogaba. El ex esposo fue condenado a 20 años de prisión.
“Estoy profundamente en shock de que imágenes que pertenecen a mi intimidad más absoluta puedan ser exhibidas e instrumentalizadas con fines comerciales”, dijo Pelicot en declaraciones a BFMTV. “Me niego a que mi intimidad se convierta en un argumento publicitario”, añadió.
Para promocionar el ensayo “Emprises, les impasses d’une success story”, sobre la dominación, una pequeña editorial francesa, Tinbad, habría enviado a varios medios de comunicación fotos y vídeos de Gisèle Pelicot realizados por su ex marido, según el semanario satírico Le Canard enchaîné.
Disculpas
En un comunicado publicado en su web, Tinbad se disculpó y lamentó una “comunicación desafortunada”, pero afirmó que “ninguna imagen de violación, ni video de carácter pornográfico” fue enviado a la prensa. No desmintió, sin embargo, el envío de imágenes de ella desnuda.
“Hoy me siento de nuevo humillada, expuesta y herida. ¡Como si el trance del juicio no hubiera sido suficiente!”, dijo Pelicot a BFMTV, asegurando que recurrirá a “todos los procedimientos necesarios contra la editorial Tinbad y la autora de esta obra”.
Prokhoris envió un comunicado en el que menciona la “responsabilidad absoluta” de su editor en la comunicación “inadecuada” en torno a su libro, cuyo “tema no es el llamado caso ‘Pelicot’, sino una visión crítica de la noción de control”.