Gisèle Pelicot, símbolo mundial de la lucha contra la violencia sexual, contó ayer que usaron imágenes suyas al desnudo para ilustrar un ensayo que contradice su relato sobre los abusos sistemáticos que padeció durante años por parte de su ex esposo y otros cómplices. La mujer contó que se encuentra “en shock” y se siente “humillada” por el uso de su imagen sin su consentimiento.