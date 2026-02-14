La esposa de Bruce Willis rompió el silencio y explicó cómo la demencia afecta hoy al actor

“Creo que creen que esto es normal”, dijo. En este sentido, explicó que hay una afección llamada anosognosia, característica de las demencias, tanto del tipo que padece Willis como de otros tipos. “La gente piensa que esto podría ser negación, que no quieren ir al médico porque piensan: ‘Estoy bien’. En realidad, es la anosognosia la que entra en juego. No es negación. Es solo que su cerebro está cambiando. Esto es parte de la enfermedad”, relató.