La esposa de Bruce Willis rompió el silencio y explicó cómo la demencia afecta hoy al actor

A tres años de conocerse que padece demencia frontotemporal, el entorno de Bruce Willis comparte cómo se adaptan a la pérdida del lenguaje y el motivo por el cual el protagonista de "Duro de matar" no logra comprender su diagnóstico.

La esposa de Bruce Willis rompió el silencio y explicó cómo la demencia afecta hoy al actor Foto: Instagram Emma Heming Willis
Por Milagro Corbalán Hace 2 Hs

Después de un posteo de Emma Heming Willis que generó preocupación y angustia en el mundo del espectáculo, la escritora y actual esposa de Bruce Willis volvió a hablar del presente del actor. Pese a anuncios anteriores que confirmaban que el protagonista de “Duro de matar” ya no reconocía a su familia, Heming dijo lo contrario. Pero, aunque sí se acuerda de sus seres queridos, no puede recordar el diagnóstico que recibió hace años.

Bruce Willis fue diagnosticado con demencia frontotemporal en febrero de 2023, una enfermedad neurodegenerativa progresiva por la que se atrofian los lóbulos frontal y temporal del cerebro. Desde entonces, Willis convive con una enfermedad evolutiva y decidió alejarse de los sets de filmación. Es que el actor ya había percibido algunos cambios en su comportamiento e incluso en su lenguaje y personalidad.

Bruce Willis no sabe que tiene demencia

Heming está casada con Willis hace más de 15 años y es la voz de él desde que este decidió recluirse en el seno de su hogar familiar. Por eso, Heming escribió un libro desgarrador contando su historia con el diagnóstico de su esposo. También contó en el podcast “Conversations with Cam” algunos de los detalles del diagnóstico y del presente de la familia.

“Creo que creen que esto es normal”, dijo. En este sentido, explicó que hay una afección llamada anosognosia, característica de las demencias, tanto del tipo que padece Willis como de otros tipos. “La gente piensa que esto podría ser negación, que no quieren ir al médico porque piensan: ‘Estoy bien’. En realidad, es la anosognosia la que entra en juego. No es negación. Es solo que su cerebro está cambiando. Esto es parte de la enfermedad”, relató.

Aunque la situación puede interpretarse como una terrible señal del estado del cerebro, en realidad Heming no lo define de ese modo. “Esa es la bendición y la maldición de esto: que Bruce nunca se conectó. Nunca ató cabos de que tenía esta enfermedad. Estoy muy feliz por eso. Me alegra mucho que no lo sepa”.

Además de la demencia frontotemporal, Willis “goza de muy buena salud en general”, según contó la escritora. “Es solo que le está fallando el cerebro… El lenguaje está desapareciendo y hemos aprendido a adaptarnos. Y tenemos una forma de comunicarnos con él, que es simplemente diferente”, dijo.

