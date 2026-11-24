Resumen para apurados
- Franco Colapinto disputará el GP de Qatar de Fórmula 1 del 27 al 29 de noviembre en Lusail, buscando sumar puntos en la penúltima fecha del campeonato 2026.
- El piloto de Alpine llega tras lograr su mejor resultado del año al ser sexto en Las Vegas, sumando 35 puntos globales en un trazado qatarí donde aún no logró puntuar.
- La competencia representa una oportunidad clave para consolidar el rendimiento de Alpine y cerrar la temporada entre los diez mejores antes de la última carrera del año.
El argentino Franco Colapinto hizo una gran carrera en el Gran Premio de Las Vegas y volverá a correr en la Fórmula 1 el próximo fin de semana. Entre el viernes 27 al domingo 29 de noviembre se disputará el GP de Qatar, la penúltima fecha del campeonato 2026.
El oriundo de Pilar llegará al Circuito Internacional de Lusail con buenas sensaciones, luego de finalizar sexto en Las Vegas y volver a sumar puntos tras seis carreras sin conseguirlo. Los ocho puntos obtenidos en Estados Unidos le permitieron alcanzar las 35 unidades en el campeonato, donde ocupa el duodécimo puesto.
La actuación también representó un resultado importante para Alpine, que consiguió su mejor cosecha de la temporada gracias al quinto lugar de Pierre Gasly y al sexto de Colapinto. Ahora, el objetivo será mantener ese rendimiento en las dos últimas fechas del calendario.
El Gran Premio de Qatar será la tercera experiencia del argentino en el circuito de Lusail, donde todavía no logró sumar puntos. En 2024, cuando competía para Williams, debió abandonar en la primera curva después de quedar involucrado en un accidente entre Nico Hülkenberg y Esteban Ocon. Un año después, ya como piloto de Alpine, terminó en el decimocuarto lugar.
GP de Qatar de Fórmula 1: días y horarios de Franco Colapinto
La actividad comenzará el viernes 27 de noviembre y se extenderá hasta el domingo 29, cuando se dispute la carrera principal, prevista a 57 vueltas.
Viernes 27 de noviembre
Práctica libre 1: 13.30
Práctica libre 2: 17.00
Sábado 28 de noviembre
Práctica libre 3: 14.30
Clasificación: 18.00
Domingo 29 de noviembre
Carrera: 16.00
Todos los horarios corresponden a la Argentina.
¿Dónde ver el GP de Qatar de Fórmula 1?
El Gran Premio de Qatar se podrá seguir en vivo a través de Fox Sports y Disney+ Premium, que transmitirán las prácticas libres, la clasificación y la carrera.
Para Colapinto, la competencia será una nueva oportunidad de sumar puntos y cerrar la temporada con buenos resultados. Después de su actuación en Las Vegas, el argentino buscará mantener el impulso en un circuito donde todavía tiene pendiente terminar entre los diez primeros.