El Gran Premio de Qatar será la tercera experiencia del argentino en el circuito de Lusail, donde todavía no logró sumar puntos. En 2024, cuando competía para Williams, debió abandonar en la primera curva después de quedar involucrado en un accidente entre Nico Hülkenberg y Esteban Ocon. Un año después, ya como piloto de Alpine, terminó en el decimocuarto lugar.