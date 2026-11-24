Súper jueves en el Congreso: Presupuesto 2027, reforma del Banco Central y reforma política en una jornada de máxima tensión
Diputados buscará los 129 votos para abrir el recinto mientras el Senado necesita 37 adhesiones para aprobar los cambios electorales. Mañana Santilli dará su primer informe de gestión.
Resumen para apurados
- El Congreso definirá este jueves el Presupuesto 2027 y la reforma política, mientras el oficialismo negocia contrarreloj los votos para sesionar.
- Tras fracasar el quórum previo, la Casa Rosada busca sumar a bloques provinciales cediendo ante reclamos de fondos, obras y partidas universitarias.
- De aprobarse, el paquete no solo fijará las pautas económicas de 2027, sino que suspenderá las PASO e implementará Ficha Limpia para los comicios.
El Congreso de la Nación se prepara para atravesar horas frenéticas y de máxima tensión política, en las que se definirá gran parte de la hoja de ruta parlamentaria del Gobierno. El plato fuerte llegará este jueves con una doble jornada decisiva: mientras la Cámara de Diputados buscará dar media sanción al Presupuesto 2027 y a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el Senado hará lo propio con el proyecto de reforma política de cara a las elecciones del año próximo. Como antesala de este súper jueves, mañana el jefe de Gabinete, Diego Santilli, acudirá por primera vez a la Cámara alta para brindar su informe de gestión.
En la Cámara baja, el oficialismo se enfrenta a una compleja ingeniería numérica para alcanzar los 129 diputados necesarios que le permitirán abrir el recinto, especialmente tras el fracaso de la semana pasada por falta de quórum. La Libertad Avanza (LLA) parte de una base de 94 legisladores propios a los que suma 21 aliados incondicionales del PRO, la UCR, Producción y Trabajo de San Juan y Por Santa Cruz. Aunque podrían plegarse bancadas provinciales como Adelante Buenos Aires, La Neuquinidad, Elijo Catamarca e Independencia, la Casa Rosada sigue dependiendo de acuerdos de último minuto con el MID de Oscar Zago, Provincias Unidas -que responde a los gobernadores Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro- y Argentina Federal, espacio liderado por Oscar Herrera Ahuad y vinculado a los mandatarios Hugo Passalacqua y Gustavo Sáenz.
La moneda de cambio para destrabar el quórum en Diputados pasa por las demandas fiscales y sectoriales que los gobernadores e intendentes exigen incorporar al texto del Presupuesto 2027, cuyas variables macroeconómicas proyectan un crecimiento del 4%, una inflación del 18% y un dólar a $1848 para diciembre del año próximo. Entre los principales reclamos figuran una rebaja en el impuesto a los combustibles líquidos impulsados por jefes comunales de Córdoba, Santa Cruz y Santa Fe, la garantía de fondos para las cajas provisionales no transferidas y la reactivación de la obra pública vial. Por su parte, Argentina Federal condiciona su respaldo a la asignación de mayores partidas para las universidades.
En paralelo, el Senado será escenario de una disputa voto a voto para aprobar la reforma política, una iniciativa que, al modificar la Ley Electoral Nacional y la de los Partidos Políticos, exige una mayoría absoluta de 37 adhesiones. Tras haber estado por debajo de ese umbral antes del dictamen, en Balcarce 50 aseguran que las intensas negociaciones con mandatarios del peronismo disidente y bloques provinciales permiten proyectar un piso de 38 votos. El principal escollo de la negociación fue el rechazo del PRO a las listas colectoras pactadas entre el Ejecutivo y los gobernadores radicales, aunque el proyecto sufrió modificaciones obligatorias en la previa.
Cambios estructurales
Además de la suspensión de las elecciones primarias (PASO) para el próximo calendario electoral, el dictamen introduce cambios estructurales en el sistema de representación y competencia partidaria. Entre los puntos más destacados se encuentra la incorporación de Ficha Limpia, que impedirá postularse a candidatos con condenas judiciales confirmadas en segunda instancia, y la reducción a la mitad de la pausa electoral gratuita en radio y televisión para equilibrar la visibilidad de las fuerzas políticas.