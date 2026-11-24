El objetivo de pasar vencimientos para 2028 y más adelante se fue imponiendo este año. Entre diciembre de 2025 y julio de este año, la Secretaría de Finanzas propuso bonos y letras largas en todos los llamados. En promedio, el 28% de las colocaciones superó el umbral electoral, con un pico del 74% en el llamado del 10 de junio.