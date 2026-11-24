El Ministerio de Economía tendrá que enfrentar un escenario complejo la semana próxima, cuando deba salir al mercado a buscar refinanciación para vencimientos por un total de $25,4 billones.
El próximo martes, luego del fin de semana largo, dará a conocer el menú de instrumentos, y el jueves se concretará la licitación.
Cabe recordar que este 17 de noviembre Economía logró llevar a cabo un canje de letras atadas al dólar con vencimiento el 30 de noviembre, por el equivalente a unos $7 billones.
El nuevo desafío será enfrentar un incremento de las tasas de interés debido a la suba del riesgo país por encima de los 1.000 puntos y tratar de trasladar parte de los nuevos vencimientos para después del período electoral del año próximo.
El objetivo de pasar vencimientos para 2028 y más adelante se fue imponiendo este año. Entre diciembre de 2025 y julio de este año, la Secretaría de Finanzas propuso bonos y letras largas en todos los llamados. En promedio, el 28% de las colocaciones superó el umbral electoral, con un pico del 74% en el llamado del 10 de junio.