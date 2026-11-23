Cabe recordar la acción decidida que hubo en septiembre de 2024 cuando el mismo gobernador ordenó acciones contra las fiestas electrónicas ilegales. La situación actual es similar y es grave porque deja al descubierto una combinación de problemas que requieren una intervención urgente. Por un lado, la naturalización del consumo de alcohol entre menores de edad. Por otro, el creciente número de personas que encuentran en esta actividad una oportunidad para lucrar. A ello se suman la indiferencia de muchos padres y las dificultades del Estado para ejercer los controles necesarios. No alcanza con clausurar una fiesta cuando ya comenzó ni con intervenir después de que los vecinos denuncien los desmanes. Es indispensable reforzar la prevención, identificar a quienes explotan comercialmente estos espacios y exigirles a los adultos que asuman sus responsabilidades. De lo contrario, las fiestas clandestinas seguirán multiplicándose y los riesgos serán cada vez mayores.