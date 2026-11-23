La proliferación de fiestas clandestinas en el Gran San Miguel de Tucumán ha encendido todas las alarmas. A medida que se acerca el fin de año, según los reportes que recibieron las autoridades, se ha incrementado la cantidad de estos encuentros.
Días atrás, el Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo (IPLA) y la Policía desactivaron una fiesta que se desarrollaba en un quincho privado en el este tucumano. Según los responsables del operativo, en el lugar había unas 400 personas, la mayoría de ellas menores de edad. Se trataba de una celebración organizada por estudiantes que pretendían festejar su egreso de la secundaria. En el establecimiento, que no contaba con la habilitación correspondiente, los funcionarios comprobaron que se vendían bebidas alcohólicas.
Además de la cena de egresados, los adolescentes impusieron la moda de organizar afters para prolongar los festejos. Estas celebraciones suelen desarrollarse en quinchos o salones que no cuentan con la autorización correspondiente. A ello se debe agregar la irrupción de nuevas costumbres que llevan a los jóvenes a buscar alternativas para reunirse, con el consumo y la venta de alcohol como denominador común.
Las autoridades reconocieron sus limitaciones para detectar estas actividades. Informaron que, en la mayoría de los casos, intervienen a partir de denuncias de vecinos indignados por los ruidos molestos y las peleas que se registran a la salida de los festejos. Detallaron que el principal problema es que cada vez más propietarios acondicionan sus viviendas o inmuebles para alquilarlos con estos fines.
Los funcionarios no ven con malos ojos que los padres participen en la organización de estas celebraciones para garantizar cierto control. Pero advirtieron que la presencia de adultos no modifica las prohibiciones vigentes: está terminantemente prohibido vender bebidas alcohólicas a menores de edad y organizar fiestas sin la habilitación correspondiente. Por lo tanto, aseguraron que intervendrán cuando detecten irregularidades.
Cabe recordar la acción decidida que hubo en septiembre de 2024 cuando el mismo gobernador ordenó acciones contra las fiestas electrónicas ilegales. La situación actual es similar y es grave porque deja al descubierto una combinación de problemas que requieren una intervención urgente. Por un lado, la naturalización del consumo de alcohol entre menores de edad. Por otro, el creciente número de personas que encuentran en esta actividad una oportunidad para lucrar. A ello se suman la indiferencia de muchos padres y las dificultades del Estado para ejercer los controles necesarios. No alcanza con clausurar una fiesta cuando ya comenzó ni con intervenir después de que los vecinos denuncien los desmanes. Es indispensable reforzar la prevención, identificar a quienes explotan comercialmente estos espacios y exigirles a los adultos que asuman sus responsabilidades. De lo contrario, las fiestas clandestinas seguirán multiplicándose y los riesgos serán cada vez mayores.