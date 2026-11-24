OpiniónCartas de lectores Cartas de lectores: higiene mental Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL Hace 10 Hs Seguir en Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Tamaño texto Comentarios Lo más popular La taruca, el ciervo en peligro de extinción que casi nadie conoce y que habita en las alturas de Tucumán Presentan en Tucumán un proyecto para que se suspendan temporalmente embargos a pequeñas empresas El boom del fútbol amateur: por qué cada vez más adultos eligen volver a las canchas Feriado del lunes 23 de noviembre: ¿cómo funcionarán los servicios? Recuerdos fotográficos: esta es la primera foto que se publicó en LA GACETA Ranking notas premium El boom del fútbol amateur: por qué cada vez más adultos eligen volver a las canchas Recuerdos fotográficos: esta es la primera foto que se publicó en LA GACETA Cartas de lectores: “el banco de la gente” Cómo impacta la escasa participación femenina en el poder público La lección de los 33 mineros de Atacama en tiempos de inteligencia artificial y apagones digitales