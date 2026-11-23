Resumen para apurados
- El Gobierno nacional designó este lunes a Verónica Pérez al frente del PAMI en reemplazo de Esteban Leguízamo, con el fin de profundizar una gestión eficiente para los afiliados.
- El Ministerio de Salud oficializó el relevo de Leguízamo y Carlos Zamparolo, destacando la trayectoria interna y la capacidad técnica de la nueva titular dentro del organismo.
- La nueva conducción buscará garantizar la eficiencia de los recursos y optimizar la atención médica y prestaciones para millones de jubilados y pensionados de todo el país.
El Gobierno nacional avanzó con cambios en la conducción del PAMI y desplazó a sus dos máximas autoridades. El Ministerio de Salud informó este lunes que Verónica Gabriela Pérez será la nueva directora ejecutiva del organismo, mientras que Elizabeth Ana Osterberg ocupará el cargo de subdirectora ejecutiva.
Las funcionarias reemplazarán a Esteban Leguízamo y Carlos Zamparolo, respectivamente, al frente de la institución que brinda cobertura médica y prestaciones a jubilados y pensionados de todo el país.
A través de un comunicado, la cartera sanitaria destacó la trayectoria profesional de Pérez y su experiencia dentro del propio PAMI. Según señaló, la nueva directora ejecutiva “ha demostrado capacidad de conducción, conocimiento técnico y compromiso con una administración eficiente”.
Además, el Ministerio sostuvo que su designación permitirá dar continuidad a las políticas de transformación institucional y profundizar una gestión enfocada en resultados concretos para los afiliados.
Por otra parte, la cartera sanitaria agradeció a Leguízamo y Zamparolo por “su dedicación y compromiso durante sus respectivas gestiones al frente del organismo”.
La nueva conducción tendrá como principal objetivo garantizar que los recursos del PAMI se destinen de manera eficiente para mejorar la atención de jubilados y pensionados.