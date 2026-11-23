La crisis del Manchester United parece no encontrar un punto de inflexión. La goleada por 4-0 sufrida frente al Liverpool profundizó el delicado momento deportivo del equipo y provocó una nueva ola de cuestionamientos. Esta vez, uno de los principales apuntados fue Lisandro Martínez, quien recibió durísimas críticas de Peter Schmeichel, histórico arquero de los "Diablos Rojos" y una de las grandes leyendas de la institución.