Una leyenda del Manchester United criticó duramente a Lisandro Martínez tras la goleada contra Liverpool: “Estoy harto de hablar de él”
Peter Schmeichel cuestionó duramente el rendimiento del defensor argentino después de la derrota por 4-0 ante Liverpool. Además, advirtió sobre la crisis del equipo dirigido por Mauricio Pochettino, que se encuentra en zona de descenso en la Premier League.
Resumen para apurados
- Peter Schmeichel criticó a Lisandro Martínez tras la caída 4-0 de Manchester United ante Liverpool, responsabilizándolo por su bajo nivel y cuestionar a sus pares.
- El equipo dirigido por Mauricio Pochettino marcha 19° en la Premier League con apenas ocho puntos en 11 fechas, ubicándose en zona de descenso directo tras la derrota.
- Con duelos clave ante Sporting y Brentford en el horizonte, Schmeichel advirtió que el club debe reaccionar de inmediato y priorizar la permanencia en la categoría.
La crisis del Manchester United parece no encontrar un punto de inflexión. La goleada por 4-0 sufrida frente al Liverpool profundizó el delicado momento deportivo del equipo y provocó una nueva ola de cuestionamientos. Esta vez, uno de los principales apuntados fue Lisandro Martínez, quien recibió durísimas críticas de Peter Schmeichel, histórico arquero de los "Diablos Rojos" y una de las grandes leyendas de la institución.
El exfutbolista danés no ocultó su malestar con el rendimiento del defensor argentino y cuestionó tanto sus actuaciones dentro del campo como sus declaraciones públicas. “Estoy harto de hablar de él. Honestamente, estoy harto de hablar de él”, expresó Schmeichel.
Sus cuestionamientos no terminaron allí. El exarquero también puso en discusión la autoridad del argentino para señalar los errores de otros integrantes del club. “Es un tipo que critica a la gente de arriba, critica a sus compañeros de equipo. Creo que tiene que rendir mejor que eso, realmente lo creo”, aseguró.
Schmeichel también analizó la responsabilidad defensiva de Martínez en la goleada sufrida ante Liverpool. “Podés repasar, no todos los goles de hoy, pero sí un par de ellos. Él está ahí, en el centro de eso, y podría haber hecho algo para, al menos, hacer más difícil que Liverpool marcara”, sostuvo.
Schmeichel advirtió que Manchester United podría descender
Más allá de sus cuestionamientos individuales, el exarquero realizó un diagnóstico alarmante sobre el presente del equipo dirigido por Mauricio Pochettino.
“Este equipo parece un equipo que podría descender. Así que ahora el objetivo debería ser evitar el descenso”, afirmó Schmeichel, quien consideró que la situación deportiva exige modificar las prioridades de la institución.
Los números reflejan la gravedad del momento. Manchester United ocupa el 19° puesto de la Premier League con apenas ocho puntos en 11 partidos, una campaña que lo mantiene en zona de descenso directo.
“Si siguen haciendo esto durante tanto tiempo, va a haber problemas”, advirtió el danés, antes de lanzar otra sentencia sobre las posibilidades del plantel. “Nunca va a formar un equipo campeón, no con estos jugadores”, aseguró.
Las declaraciones de Schmeichel se suman a los cuestionamientos que otras figuras históricas del Manchester United, como Wayne Rooney, Rio Ferdinand, Nicky Butt y Paul Scholes, realizaron sobre el presente de la institución.
En medio de este escenario, el conjunto inglés deberá afrontar dos compromisos importantes. Primero enfrentará al Sporting de Lisboa por la Champions League y posteriormente recibirá al Brentford por la Premier League.
Con el equipo hundido en la tabla y sus principales referentes bajo cuestionamiento, Manchester United necesita una reacción inmediata para evitar que una temporada complicada termine convirtiéndose en una crisis todavía más profunda.