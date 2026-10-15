Crece el conflicto: Lisandro Martínez no piensa renovar con el United y ya tiene un destino en la mira

Resumen para apurados
- Lisandro Martínez no renovará su contrato con Manchester United tras criticar a la directiva por los fichajes luego de caer ante Atlético de Madrid.
- Con contrato hasta 2027, el defensor apuntó al director de fútbol Jason Wilcox por falta de refuerzos, disculpándose luego pero arriesgando una dura sanción interna.
- El central argentino apunta a continuar su carrera en España, mientras la directiva evalúa multarlo y define si jugará el próximo domingo por Premier League.
Las palabras de Lisandro Martínez después de la derrota ante el Atlético de Madrid siguen generando ruido en Inglaterra y pusieron en duda su continuidad en el Manchester United. El defensor argentino, uno de los futbolistas más regulares del equipo y muy querido por los hinchas, analiza no seguir en el club.
Tras el 0-2 por la Champions League, el entrerriano apuntó contra el director de fútbol, Jason Wilcox, reclamó más incorporaciones para ser competitivos y sostuvo que esperaba mucho más de la gestión en el armado del plantel.
Martínez tiene contrato hasta 2027, y el United cuenta con una opción para extenderlo por un año más. Sin embargo, según reveló The Athletic, el futbolista de 28 años no tiene intención de prolongar su estadía en Old Trafford, y en la cúpula del club también dudan sobre si conviene ejecutar esa opción.
Rumbo a España
Si se concreta su salida, el campeón del mundo con la Selección ya tiene un destino en mente: su deseo es jugar en la liga española, un torneo que, según su entorno, se adaptaría a su estilo y en el que varios clubes siguen de cerca su situación.
Consciente del revuelo, el ex Newell’s intentó bajar el tono con un comunicado en sus redes sociales. Allí aclaró que sus frases nacieron “por la rabia y la frustración de no haber conseguido el resultado” y asumió que los futbolistas son los primeros que deben dar la cara.
Pese al intento, la dirigencia no piensa dejar pasar el episodio. El copropietario Jim Ratcliffe presenció el partido en Madrid y, según trascendió, el defensor recibiría una fuerte sanción económica. Mientras tanto, crece la expectativa por saber si Michael Carrick lo tendrá en cuenta el domingo, ante Leeds United, por la Premier League.