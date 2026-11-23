Resumen para apurados
- Britney Spears pidió disculpas a su familia en Instagram por exponer viejos conflictos, afirmando que los extraña, tras años de distanciamiento y disputas públicas.
- El conflicto se originó por la tutela judicial de casi 13 años ejercida por su padre, Jamie Spears, régimen restrictivo que la Justicia de Los Ángeles finalizó a fines de 2021.
- Aunque la cantante borró el mensaje minutos después, sus palabras abren la puerta a una eventual reconciliación familiar tras años de batallas legales y mediáticas.
Britney Spears sorprendió a sus seguidores con un mensaje inesperado en las redes sociales. Después de años de enfrentamientos, declaraciones públicas y distanciamiento de varios integrantes de su familia, la cantante pidió disculpas y reconoció que extraña a sus seres queridos.
En una publicación de Instagram, la artista expresó su arrepentimiento por haber vuelto a hablar públicamente sobre viejos conflictos familiares y explicó que sus reacciones estuvieron relacionadas con la necesidad de protegerse emocionalmente.
El mensaje estuvo acompañado por una imagen aparentemente generada con inteligencia artificial, en la que se ve a dos gatos tomando el té en Londres.
“Me siento muy bendecida de tener una familia tan hermosa”, comenzó escribiendo. Luego agregó: “Lamento mucho haber sacado a relucir problemas del pasado, pero creo que lo hice porque me di cuenta de que necesitaba proteger mi corazón. Es mi manera de amar y, cuando amo a alguien, REALMENTE lo amo”.
Spears también hizo una autocrítica sobre su comportamiento y reconoció: “Mi terquedad es infantil y vergonzosa”. Además, explicó que nunca había hablado cara a cara con sus familiares sobre algunas de las situaciones que había mencionado públicamente.
La frase que más llamó la atención de sus seguidores llegó al final del mensaje: “Los extraño muchísimo y lo siento mucho”.
Sin embargo, la publicación permaneció poco tiempo en su perfil. La cantante decidió eliminarla, aunque el contenido ya había comenzado a circular en distintos medios internacionales.
Una relación familiar marcada por años de conflictos
El pedido de disculpas se produjo después de un prolongado período de distanciamiento entre Britney y algunos integrantes de su familia, especialmente su padre, Jamie Spears; su madre, Lynne Spears; y su hermana menor, Jamie Lynn.
Uno de los principales motivos de esos enfrentamientos fue la tutela judicial bajo la que permaneció la artista durante casi 13 años. El régimen comenzó en 2008 y quedó bajo la supervisión de su padre y de un abogado, quienes tenían control sobre distintos aspectos de su vida personal y financiera.
En junio de 2021, Britney rompió el silencio ante un tribunal de Los Ángeles y denunció públicamente las condiciones de aquella tutela. Meses después, en noviembre de ese mismo año, la Justicia puso fin al régimen.
Su reciente mensaje volvió a poner de manifiesto el complejo vínculo con su familia y abrió interrogantes sobre la posibilidad de un acercamiento después de tantos años de conflictos.