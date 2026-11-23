En una de las secuencias más significativas del material promocional, Chris Evans reaparece atormentado por las consecuencias éticas de su decisión. Rogers reflexiona abiertamente frente a Carter sobre el engaño que mantuvieron durante años ante las crecientes sospechas de su hijo. "Tomamos una decisión que sabíamos que era correcta. ¿Por qué se siente tan mal mentirle?", confiesa el héroe en un diálogo que ubica el dilema moral de la pareja en el centro dramático del relato.