Resumen para apurados
- Marvel reveló en el tráiler de Avengers: Doomsday que Steve Rogers tuvo un hijo secreto tras Endgame, hecho que provocó una crisis multiversal por alterar la línea temporal.
- Esa fractura temporal destruyó universos y causó la muerte de la familia de Doctor Doom (Robert Downey Jr.), impulsando su venganza frente a los Vengadores y nuevos aliados.
- El filme llegará a los cines en diciembre de 2026, reuniendo a los X-Men y Los 4 Fantásticos como antesala clave para el desenlace definitivo en Avengers: Secret Wars.
Marvel Studios presentó el tráiler final de más de tres minutos de Avengers: Doomsday, la penúltima entrega de la Saga del Multiverso que llegará a las salas de cine de América Latina el 17 de diciembre de 2026.
El avance expuso la revelación más personal en la historia de Steve Rogers: tras los eventos de Avengers: Endgame, el Capitán América formó una familia en una casa de campo junto a Peggy Carter y tuvo un hijo llamado Stephen Grant Rogers. Sin embargo, la aparente paz doméstica duró poco cuando el ocultamiento de su pasado y la alteración temporal para lograr ese "final feliz" desencadenaron una colosal crisis multiversal.
En una de las secuencias más significativas del material promocional, Chris Evans reaparece atormentado por las consecuencias éticas de su decisión. Rogers reflexiona abiertamente frente a Carter sobre el engaño que mantuvieron durante años ante las crecientes sospechas de su hijo. "Tomamos una decisión que sabíamos que era correcta. ¿Por qué se siente tan mal mentirle?", confiesa el héroe en un diálogo que ubica el dilema moral de la pareja en el centro dramático del relato.
La paradoja ética del Capitán América trasciende el ámbito familiar y conecta de forma directa con la trama principal de la película. Las distorsiones provocadas en la línea temporal para quedarse en el pasado terminaron generando el colapso de tres universos mediante letales incursiones multiversales. En una de las realidades destruidas por estos estragos temporales, el fenómeno provocó la muerte de la familia de Victor Von Doom, un acontecimiento que desencadenó su sed de venganza contra Rogers y los demás Vengadores.
Robert Downey Jr. como Doctor Doom y la irrupción de Los 4 Fantásticos
El antagonista central de esta encrucijada multiversal será interpretado por Robert Downey Jr., quien retorna a la franquicia no como Iron Man, sino bajo la piel de una variante de Tony Stark proveniente de otro universo. El sitio web oficial de Disney+ define al personaje como el enigmático monarca de Latveria, un despiadado maestro tanto de la hechicería como de la tecnología que se presenta con su icónica máscara metálica y capa.
El adelanto integra también elementos simbólicos de peso para la saga, como el antiguo reactor de Tony Stark y un maletín que custodia las Gemas del Infinito. Para resistir la amenaza de Doom, los héroes contarán con la llegada de Los 4 Fantásticos, liderados por Pedro Pascal como Reed Richards (Mister Fantastic). El grupo se completa con Vanessa Kirby como Sue Storm (Mujer Invisible), Joseph Quinn como Johnny Storm (Antorcha Humana) y Ebon Moss-Bachrach como Ben Grimm (la Mole), todos ataviados con sus característicos trajes blancos y azules.
La producción confirmó además la mayor alianza superheroica del cine mediante la incorporación formal de los X-Men pertenecientes al ciclo cinematográfico de Fox. El metraje ratifica el regreso de Patrick Stewart como el profesor Charles Xavier e Ian McKellen como Magneto, acompañados por James Marsden en el papel de Cíclope, Kelsey Grammer como Beast, Rebecca Romijn como Mística, Alan Cumming como Nocturno y Channing Tatum como Gambito.
Unión masiva contra los Centinelas y el camino hacia 'Secret Wars'
El despliegue bélico incluirá escenarios dominados por los temibles Centinelas y reunirá a un numeroso elenco de figuras de distintas etapas del UCM. Thor (Chris Hemsworth) vuelve a la batalla empuñando en simultáneo el Mjölnir y el Stormbreaker, compartiendo además una escena de bromas con Rogers que aligera el tono dramático del tráiler. A la contienda se suman Sam Wilson vistiendo el manto de Capitán América, Ant-Man, Black Panther (Shuri), Shang-Chi, Loki, Kate Bishop y los integrantes de los Thunderbolts: Yelena Belova, Bucky Barnes, Red Guardian, Sentry, U.S. Agent y Ghost.
Dirigida por los hermanos Anthony y Joe Russo, la cinta marca el retorno de los cineastas tras el hito comercial de Avengers: Endgame, cuyo reestreno Encore sumó 143 millones de dólares a nivel global. El ejecutivo Kevin Feige advirtió que el reparto final contiene nombres estelares aún no revelados. Esta entrega funcionará como la antesala de Avengers: Secret Wars (2027), sobre la cual Joe Russo anticipó a Empire Magazine que ofrecerá un mundo y una narrativa inéditos dentro de la franquicia.