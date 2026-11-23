El futuro

El valor de Nvidia en los mercados financieros mueve el amperímetro de Wall Street. Si la tendencia positiva sigue durante estas jornadas, los accionistas habrán dado su aval para el regreso de Huang. Internamente, la junta directiva quedará debilitada junto con el proceso de investigación interno que había iniciado hace algunos días. Nvidia tiene todo para seguir siendo la empresa líder en procesadores para inteligencia artificial, porque su posición es monopólica y ahora volverá a contar con la figura de un líder que parece resistir escándalos y supuestos riesgos para la seguridad nacional. Su directorio, la política y los mercados actuaron rápido, porque la carrera de liderar la IA antes que China todavía puede perdonarlo todo.