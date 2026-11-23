Resumen para apurados
- Nvidia reincorporó este lunes a Jensen Huang como CEO en EE. UU., tras descartar riesgos de seguridad nacional por un supuesto vínculo con una espía china.
- Huang había renunciado hace dos semanas, pero la presión de Donald Trump, líderes tecnológicos y la fuerte suba bursátil impulsaron su restitución inmediata.
- Su vuelta afianza el dominio de Nvidia en la carrera de la inteligencia artificial frente a China, aunque debilita a la junta directiva tras la crisis corporativa.
A menos de dos semanas del escándalo, la figura de Jensen Huang no había dejado de orbitar alrededor de Nvidia. Tanto, que este lunes la compañía decidió reincorporarlo, con efecto inmediato, a sus cargos de presidente, director ejecutivo y miembro de la junta directiva. Volvió Huang, el que nunca se fue a pesar del sismo corporativo y político que desataron sus romances.
Según el comunicado, el consejo directivo de Nvidia quedó convencido de la franqueza de su ex CEO y de su capacidad para dirigir la compañía. Además, aseguró que recibió información de altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos y concluyó que su regreso no representa un riesgo para la seguridad nacional, luego de que habría estado involucrado sentimentalmente con una supuesta espía china.
Los mercados ya dieron el visto bueno antes que nadie. La acción de la desarrolladora de procesadores subió más de 25% en las operaciones previas a la apertura y llegó a superar el 30% durante la mañana. Así, recuperó en horas buena parte del valor que había perdido en las últimas semanas.
Nadie creyó que Huang se fuera de Nvidia
La interna dentro de Nvidia se desató horas después de la renuncia firmada el 12 de noviembre. Fueron rápidos para nombrar a Colette Kress como una directora interina y poner al frente a la mujer que había conducido el liderazgo financiero de la empresa. Seis días después, el presidente de la junta, Harvey Jones, había afirmado en la conferencia de resultados que el directorio no tenía intención de restituir a Huang.
Huang no se fue en silencio. A los pocos días de su salida publicó un mensaje en X en el que dijo haber recibido una cascada de llamadas de empleados, inversores, socios y clientes. Agregó que, si la junta lo consideraba lo mejor para los accionistas, la empresa y Estados Unidos, sería un honor volver. En el mismo texto pidió disculpas. Reconoció graves errores en su vida personal y lamentó los problemas que le causó a la junta. Admitió el error, pero nunca renunció a la idea de seguir siendo el líder.
Disociar a Huang de Nvidia era casi imposible. La fundó en 1993 y la dirigió durante 33 años. En ese tiempo la convirtió en el corazón de la inteligencia artificial y la llevó a convertirse en la empresa más valorada de la historia porque hoy controla cerca del 90% del mercado de chips avanzados para esta tecnología disruptiva. Los especialistas coincidían en que la dirección interina sería temporal, porque Nvidia necesitaba una cabeza técnica pero también política. Los acuerdos excedían a los contratos firmados y ese era uno de los principales activos de Huang y su buque insignia.
La presión política y del ecosistema
La presión externa, liderada por el propio Donald Trump, no ocultaba las intenciones de que regresara el hombre de la campera de cuero. Wall Street también estaba esperando su regreso. Desde el primer día, los nombres más poderosos de la tecnología salieron a defenderlo. Elon Musk firmó la carta abierta de apoyo. Garry Tan, de Y Combinator, se sumó a la campaña “Stand With Jensen”, que reunió casi 100.000 firmas. Tim Sweeney, de Epic Games, habló de graves problemas de gobierno corporativo y comparó el caso con el despido de Steve Jobs de Apple en 1985. Nadie se atrevía a tratar la salida de Huang como un hecho terminado.
Pero el ecosistema de startups también dependía de Huang. Nvidia tiene participaciones por 48.000 millones de dólares en 229 empresas privadas, entre ellas OpenAI y Anthropic. Fue la compañía que invirtió en los principales laboratorios que hoy lideran la IA y que está debutando en la bolsa con cifras extraordinarias como el caso de la creadora de Claude. Además, otorgó 165.000 millones en garantías para centros de datos. La innovación en IA también dependía de que Huang estuviese al frente de Nvidia.
El legado de Huang en Nvidia
El apellido Huang tampoco estuvo ausente en la empresa. Su hija Madison continuó en funciones y siempre ofició en la práctica como jefa de gabinete. Su yerno, Nico Caprez, participaba en grandes acuerdos comerciales. Su hijo, Spencer, seguía al frente de productos de robótica. La nueva conducción nunca llegó a definir cuánto poder conservaba ese círculo.
A los pocos días del estallido, se conocieron los últimos resultados trimestrales. Nvidia facturó 115.800 millones de dólares, un 103% más que un año atrás. Su ganancia neta fue de 65.287 millones y proyecta ingresos por 130.000 millones para el cuarto trimestre. Eran los resultados de la estrategia que había diseñado Huang.
El futuro
El valor de Nvidia en los mercados financieros mueve el amperímetro de Wall Street. Si la tendencia positiva sigue durante estas jornadas, los accionistas habrán dado su aval para el regreso de Huang. Internamente, la junta directiva quedará debilitada junto con el proceso de investigación interno que había iniciado hace algunos días. Nvidia tiene todo para seguir siendo la empresa líder en procesadores para inteligencia artificial, porque su posición es monopólica y ahora volverá a contar con la figura de un líder que parece resistir escándalos y supuestos riesgos para la seguridad nacional. Su directorio, la política y los mercados actuaron rápido, porque la carrera de liderar la IA antes que China todavía puede perdonarlo todo.