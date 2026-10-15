Revés para Julio Iglesias: piden investigarlo por presunto abuso sexual y explotación laboral
La Fiscalía española avaló la competencia de la Audiencia Nacional para analizar una denuncia presentada por dos exempleadas del cantante, quienes aseguran haber sufrido agresiones sexuales y malos tratos en propiedades del artista en Bahamas y República Dominicana.
Resumen para apurados
- La Fiscalía española avaló que la Audiencia Nacional investigue a Julio Iglesias tras la denuncia de dos exempleadas por presunto abuso sexual y explotación laboral en el exterior.
- Las víctimas denunciaron maltratos y abusos en 2021 en Bahamas y República Dominicana. El caso se había archivado por falta de competencia, mientras el músico niega las acusaciones.
- Ahora un juez resolverá si abre la causa contra el cantante, lo que definiría el alcance de la justicia de España para juzgar a ciudadanos por presuntos delitos en el extranjero.
La Fiscalía española dio un giro en el caso contra Julio Iglesias y emitió un informe favorable para que la Audiencia Nacional investigue las acusaciones de presunta agresión sexual y explotación laboral formuladas por dos exempleadas del cantante. La decisión se conoció este jueves, luego de que una primera denuncia fuera archivada por cuestiones de competencia judicial.
Ahora será un juez quien deba resolver si corresponde iniciar las pesquisas contra el artista, de 83 años, considerado el cantante de habla hispana que más discos vendió en el mundo.
El Ministerio Público avaló la competencia de la Audiencia Nacional, un tribunal con sede en Madrid especializado en casos complejos y delitos cometidos por españoles en el extranjero. Sin embargo, las fuentes fiscales no explicaron los motivos del cambio de criterio.
En enero, cuando las dos mujeres presentaron su primera denuncia, la Fiscalía había considerado que la Justicia española no era competente porque los hechos denunciados habrían ocurrido fuera del país y tanto las presuntas víctimas como el acusado residían en el extranjero. Por ese motivo, el expediente fue archivado.
En septiembre, las denunciantes, identificadas como Rebeca y Laura, presentaron una nueva denuncia. Ambas sostienen que sufrieron agresiones sexuales y malos tratos mientras trabajaban en propiedades del cantante en Bahamas y República Dominicana, durante 2021.
En una carta abierta difundida ese mes, las exempleadas reclamaron a la Justicia española que les “reconozcan y garanticen los derechos que los Estados, incluido el español, se han comprometido a cumplir: investigar, proteger y garantizar el derecho a la justicia”.
La ONG Women's Link Worldwide, que representa a las mujeres, sostuvo que los tribunales españoles son competentes en virtud de una ley que “permite investigar y perseguir delitos cometidos fuera del territorio nacional cuando existen vínculos relevantes con España”.
Por su parte, Iglesias calificó las acusaciones de “absolutamente falsas” y negó “haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer”.
Las denuncias contra el cantante
Según los testimonios recopilados por Women's Link Worldwide y Amnistía Internacional, el artista habría agredido y acosado sexualmente a las mujeres, revisado regularmente sus teléfonos celulares, prohibido que salieran de la casa donde trabajaban y exigido jornadas laborales de hasta 16 horas diarias, sin días de descanso ni contrato.
De acuerdo con lo publicado por el diario El País, una de las denunciantes, que trabajaba en el servicio doméstico, aseguró que fue presionada para mantener encuentros sexuales. La otra, una fisioterapeuta, afirmó que sufrió tocamientos.
“Me usaba casi todas las noches. Me sentía como un objeto, como una esclava”, relató una de ellas. Según su testimonio, Iglesias la mandaba a llamar a su habitación y abusaba de ella al finalizar su jornada laboral, con la complicidad de alguna trabajadora de mayor rango.
La otra denunciante afirmó: “Estábamos en la playa y él se acercaba y me tocaba los pezones”.
Las mujeres también describieron al cantante como una persona controladora que ejercía su poder mediante el miedo y las amenazas de despido. Según sus declaraciones, les recordaba constantemente que trabajar para él era lo mejor que les había pasado y les imponía reglas sobre lo que podían hacer. Incluso, aseguraron que controlaban la cantidad de comida que les servían en el plato y revisaban sus teléfonos celulares.
Además, denunciaron que Iglesias les hacía preguntas de índole sexual, como “¿te gustan las mujeres?”, “¿te gustan los tríos?” y “¿te has operado los pechos?”, y que las insultaba cuando se negaban a mantener relaciones sexuales con él.
“Cuando le digo que no quiero estar con él (sexualmente), comienza a insultarme muy feo y a decirme que cómo no voy a estar con él, que hay muchísimas modelos muriéndose por estar con él y que yo, porque él me quería y me había tomado cariño, estaba siempre junto con él”, contó una de las mujeres.
Para Women's Link Worldwide, los hechos denunciados podrían constituir delitos de trata, contra la libertad y la indemnidad sexual, lesiones, trato degradante y contra los derechos de las trabajadoras, por la presunta imposición de condiciones laborales abusivas.
Una carrera internacional
Nacido en 1943, Julio Iglesias alcanzó una enorme popularidad en España y Latinoamérica con canciones como Soy un truhán, soy un señor, Gwendolyne, Me olvidé de vivir y Con la misma piedra. A lo largo de su carrera vendió más de 300 millones de discos.
Mientras la Fiscalía española considera que existen condiciones para que la Justicia examine los hechos denunciados, la apertura formal de una investigación todavía depende de la decisión de un juez.