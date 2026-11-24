Diseñaba cohetes para viajar a Marte y ahora trabaja en la NFL: la increíble historia de un ingeniero que dejó todo por el fútbol
Tenía el trabajo soñado en la industria aeroespacial y diseñaba motores para llegar al Planeta Rojo, pero una llamada a su madre cambió su destino. La historia de Chenzo Funari, el exingeniero de SpaceX que hoy es el "cerebro" detrás de la temida defensa de los Minnesota Vikings en la NFL.
Resumen para apurados
- El ingeniero Chenzo Funari dejó SpaceX para trabajar hoy como asistente defensivo de los Minnesota Vikings en la NFL, impulsado por su pasión por el fútbol americano.
- Tras diseñar motores en SpaceX y Blue Origin, Funari renunció en 2020 e inició como voluntario universitario en Ohio hasta llegar a la NFL gracias a su rigor científico.
- Su método analítico consolidó a Minnesota como la mejor defensa de la liga y proyecta su ascenso hacia roles de coordinador o entrenador en jefe en la NFL.
Chenzo Funari culminó su impresionante trayectoria de ingeniero aeroespacial detrás de un "dummy de bloqueo" y sosteniendo escudos de impacto mientras corre junto a algún integrante de la defensa de los Vikings, o perseguido por ellos. Después de desaparecer entre puntos inesperados del mapa de Estados Unidos probando cohetes y de unirse a SpaceX para aportar en el proyecto de llevar humanos a Marte antes de los 30 años, Funari le avisó a su mamá que se dedicaría al fútbol americano.
La retaguardia de los Minnesota Vikings en la NFL es de aquellas que hacen temblar a los rivales. Detrás de los blitzes —estrategia táctica que implica ataques repentinos e intensos en el fútbol americano— que llegan de forma impredecible desde todos los niveles del campo, hay una mente que antes ideó las maneras en que el motor "Raptor" podría transportar personas al Planeta Rojo. Chenzo Funari se desempeña ahora como uno de los más respetados y temidos gurús de la franquicia de Minnesota.
El secreto mejor guardado de Minnesota está en un ingeniero aeroespacial
Los Minnesota Vikings lideran la NFL en touchdowns totales permitidos (solo 12 anotaciones esta temporada), promedio de puntos permitidos por partido (14) y número total de capturas (37), lo que demuestra que les hacen la vida bastante difícil a los quarterbacks rivales. El secreto mejor guardado de aquella muralla inquebrantable se esconde en el asistente de la línea secundaria del plantel, Chenzo Funari, quien hasta hace unos años trabajaba en el grupo de dispositivos de combustión de SpaceX y en el sistema Starship de la compañía.
Funari se convirtió en el estratega estrella de los Vikings, la temida mente detrás de las rachas defensivas y el "genio" del equipo, según lo calificó Kevin O’Connell, el entrenador principal de la franquicia. Su camino comenzó de manera improvisada, perdido en la cartografía de Estados Unidos, aportando su experiencia a empresas menores hasta llegar a asistir en el desarrollo de un inyector para un cohete de Blue Origin y para SpaceX en 2019, antes de cumplir los 30 años.
De los motores espaciales al césped de la NFL
“Estaba en la cima de la montaña que había querido escalar desde la escuela secundaria”, dijo a NBC News, “y ahora que estoy aquí... ¿es esto realmente lo que quiero que sea mi vida?”. El camino desde ingeniero aeroespacial con un título de posgrado hasta miembro del cuerpo técnico de la NFL fue quizás aún más tortuoso y astronómico de lo que cabría esperar.
En otoño de 2015, Funari vivió en el desierto del sur de California como parte de una pasantía en la empresa aeroespacial Masten Space Systems. Trabajó durante meses en un garaje de la época de la Segunda Guerra Mundial. “Salimos a probar pequeños motores de cohete”, dijo Funari, de 32 años, a The Athletic después de una práctica reciente de los Vikings. “Hicimos explotar cosas”.
La llamada de Chenzo Funari que sorprendió a todos
Su paso por Masten impulsó la impresionante trayectoria profesional inicial de Funari. En 2017, colaboró en el desarrollo de un inyector para un cohete en Blue Origin, una empresa dedicada a transportar humanos al espacio. En 2019, tras completar un máster en Purdue, SpaceX lo contrató para aportar su experiencia al motor "Raptor", diseñado para viajar a Marte. Podría decirse que Funari había alcanzado la cima de una industria altamente competitiva antes de cumplir los 30 años. Y luego, en 2020, sin inmutarse por el asombro de sus colegas y familiares, se retiró por completo de esa vida tras trabajar 18 meses en la compañía de Elon Musk, firma a la que renunció repentinamente.
“Nunca olvidaré el día que me llamó”, contó su madre, Kim, al medio citado. “Estaba en el auto, contesté el teléfono y me dijo: ‘Mamá, voy a dejar mi trabajo en SpaceX para dedicarme al fútbol [americano]’”. Esta audaz decisión allanó el camino hacia el presente.
Un nuevo comienzo desde abajo en los campos de fútbol
El nativo de Cleveland, cuya primera pasión fue el fútbol americano hasta que sufrió varias lesiones importantes en la rodilla durante su adolescencia (y tuvo que aceptar su estatura de 1,65 metros), primero dejó SpaceX para trabajar en TaylorMade Golf, y un par de meses después solicitó un puesto de entrenador voluntario en la Universidad Estatal de Youngstown, en Ohio.
Funari convirtió aquella pasantía universitaria en un puesto clave dentro de uno de los cuerpos técnicos defensivos más respetados de la NFL. Ahora, tanto el staff de instructores como los jugadores elogian su clara comprensión de las tendencias tácticas y su impacto en los informes de scouting avanzados.
El "Filtro Chenzo", el superpoder táctico de los Minnesota Vikings
El entrenador de los Vikings, Kevin O'Connell, calificó a Funari como "nuestro genio" y dijo que están utilizando su capacidad para identificar y descifrar los movimientos ofensivos del rival como "un superpoder". “Estamos conversando y él hace pausas”, comentó O'Connell con una sonrisa. “No es que necesite detenerse porque esté pensando en algo. Está tratando de averiguar a qué nivel de su cerebro tiene que recurrir para que alguien como yo pueda entenderlo”.
En cuanto a Brian Flores, el coordinador defensivo conocido por sus blitzes exóticos y esquemas frenéticos que toman a los contrarios completamente desprevenidos, se quedó atónito hace un par de años cuando el joven analista de datos con formación científica le entregó un paquete de investigación sobre un quarterback adversario.
Sin límites en el horizonte
“Creo que parte de la información puede resultar abrumadora y difícil de comprender en profundidad”, dijo Flores. “Pero cuando Chenzo me dio estos reportes, todo cobró mucho sentido. Él también tiene experiencia en el deporte y es capaz de conectar todos los elementos”. Flores explicó que ahora, siempre que hay una situación que implica procesar números —ya sean formaciones defensivas o coberturas—, la pasa por el "Filtro Chenzo" para un análisis minucioso.
Funari, que actualmente ejerce como asistente de backs defensivos y cuenta con el respaldo de todo el plantel, asegura que no hay límites para lo que puede lograr a partir de ahora. Sostuvo ante NBC News que eso podría significar ser ascendido a instructor de un grupo de posición o, tal vez algún día, a coordinador o incluso a head coach en la NFL.