La llamada de Chenzo Funari que sorprendió a todos

Su paso por Masten impulsó la impresionante trayectoria profesional inicial de Funari. En 2017, colaboró en el desarrollo de un inyector para un cohete en Blue Origin, una empresa dedicada a transportar humanos al espacio. En 2019, tras completar un máster en Purdue, SpaceX lo contrató para aportar su experiencia al motor "Raptor", diseñado para viajar a Marte. Podría decirse que Funari había alcanzado la cima de una industria altamente competitiva antes de cumplir los 30 años. Y luego, en 2020, sin inmutarse por el asombro de sus colegas y familiares, se retiró por completo de esa vida tras trabajar 18 meses en la compañía de Elon Musk, firma a la que renunció repentinamente.