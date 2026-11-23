Cómo sigue el calendario rumbo a la definición

La acción continuará el miércoles 25 de noviembre con otros nueve compromisos que cerrarán esta quinta entrega. En el turno vespertino de las 14:45 de nuestro país, el Barcelona visitará al Sabah y el Villarreal viajará para medirse ante el Slavia Praha. Ya en la franja de las 17:00, además de la presentación del campeón defensor Paris Saint-Germain frente a la Roma y el duelo entre Sporting de Lisboa y PSV Eindhoven, sobresalen otros choques entre candidatos históricos: el Bayern Múnich visitará al Lille, el Liverpool se medirá en Bélgica ante el Club Brugge, el Inter recibirá al Stuttgart, el Atlético de Madrid enfrentará al Viking y el Shakhtar Donetsk jugará contra el Fenerbahçe.