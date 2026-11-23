Champions League 2026-27: cronograma completo, partidos destacados y horarios de Argentina para la quinta fecha
La UEFA Champions League entra en una etapa decisiva con la disputa de la quinta fecha de la fase de liga. Conocé los cruces estelares del martes y miércoles, el regreso de la Roma y todos los horarios de Argentina para seguir la acción del torneo europeo.
Resumen para apurados
- La Champions League disputa el 24 y 25 de noviembre su quinta fecha en Europa, clave para que los 36 clubes sumen puntos rumbo a las fases eliminatorias del certamen.
- Bajo el formato de tabla única, el bicampeón PSG enfrenta a la Roma y Arsenal al Dortmund, con partidos transmitidos para Argentina en las franjas de las 14:45 y 17:00.
- Esta jornada iniciará la recta final de la fase regular previa al receso de fin de año, perfilando a los clasificados directos a octavos hacia la gran final de Madrid en 2027.
A partir de septiembre se dio por iniciada la extensa temporada del torneo anual de fútbol de clubes más prestigioso de Europa, la UEFA Champions League. Desde ese momento, el trono continental se mantiene en suspenso y aún es ocupado por el bicampeón Paris Saint-Germain, que se consagró con el título por primera vez en la edición 2024-25, iniciando una racha ganadora para revalidar la corona nuevamente en la campaña 2025-26.
La UEFA Champions League comenzó el 8 de septiembre de 2026 y se extenderá hasta junio de 2027 para definir quién será el campeón de Europa en esta nueva entrega. La primera jornada tuvo una extensión de tres días en la que se enfrentaron todos los equipos históricos en la fase de liga, el formato de tabla única adoptado hace dos temporadas.
Un formato de tabla única rumbo a la final de Madrid
En esta instancia, que se extiende hasta el 27 de enero con la jornada ocho, los 36 equipos compiten en una misma tabla general y cada uno disputa ocho encuentros: cuatro como local y cuatro como visitante contra diferentes adversarios. Esta etapa elimina la tradicional fase de grupos en un sistema que es más amplio y competitivo.
Esta fase otorga acceso a las rondas eliminatorias: octavos, cuartos de final, semifinales y el partido decisivo, que coronará al nuevo campeón de Europa en Madrid el próximo 5 de junio.
Los duelos de los últimos finalistas en la temporada 2025-26
El 24 de noviembre se establece como el inicio de la quinta fecha de la fase de liga, que se extenderá hasta el miércoles 25 de noviembre. Ese mismo día, el actual campeón se enfrentará a la Associazione Sportiva Roma (AS Roma), que participó por última vez del torneo en la edición 2018-19 y protagoniza un esperado regreso en 2026-27 tras varios años de ausencia.
El subcampeón, el Arsenal Football Club, por su parte, se enfrentará al Borussia Dortmund a las 21 horas del martes 24 de noviembre. El fútbol inglés se medirá ante el conjunto alemán, que ganó por última vez la Champions el 28 de mayo de 1997, mientras que el equipo londinense estuvo cerca del sueño en la edición pasada, pero perdió en la final de Budapest y aún no pudo alcanzar el gran título europeo en su historia.
Cronograma y horarios para seguir la fecha en Argentina
En esta oportunidad, los equipos se enfrentarán en dos jornadas desde las 18:45 entre el martes 24 y el miércoles 25 de noviembre. Para los fanáticos en la Argentina, la acción comenzará en el primer turno de las 14:45, mientras que el plato fuerte de cada día tendrá su pitazo inicial a las 17:00.
Durante la jornada del martes 24 de noviembre, la actividad abrirá a las 14:45 (hora de Argentina) con dos encuentros en simultáneo: el duelo entre el Bodø/Glimt y el LASK, y el cruce que protagonizarán Galatasaray frente al Aston Villa. Más tarde, desde las 17:00, se disputará el grueso de la fecha con siete partidos de alto voltaje. Además del choque estelar entre el Arsenal y el Borussia Dortmund, el Real Madrid recibirá al PSV Eindhoven y el Manchester City hará lo propio ante el Napoli. La grilla del martes se completará con los enfrentamientos entre Como y AEK Athens, Feyenoord ante Porto, Leipzig frente a Lens, y Slovan Bratislava contra Real Betis.
Cómo sigue el calendario rumbo a la definición
La acción continuará el miércoles 25 de noviembre con otros nueve compromisos que cerrarán esta quinta entrega. En el turno vespertino de las 14:45 de nuestro país, el Barcelona visitará al Sabah y el Villarreal viajará para medirse ante el Slavia Praha. Ya en la franja de las 17:00, además de la presentación del campeón defensor Paris Saint-Germain frente a la Roma y el duelo entre Sporting de Lisboa y PSV Eindhoven, sobresalen otros choques entre candidatos históricos: el Bayern Múnich visitará al Lille, el Liverpool se medirá en Bélgica ante el Club Brugge, el Inter recibirá al Stuttgart, el Atlético de Madrid enfrentará al Viking y el Shakhtar Donetsk jugará contra el Fenerbahçe.
Tras el cierre de esta quinta jornada, la competencia entrará en la recta final de la fase regular. Los 36 clubes volverán a ver acción entre el martes 8 y el miércoles 9 de diciembre para disputar la sexta fecha, antes del receso de fin de año que dejará todo servido para la definición de las jornadas siete y ocho en enero de 2027.
Agenda de la Fecha 5 (horarios de Argentina)
Martes 24 de noviembre
- 14:45: Bodø/Glimt vs. LASK
- 14:45: Galatasaray vs. Aston Villa
- 17:00: Arsenal vs. Borussia Dortmund
- 17:00: Como vs. AEK Athens
- 17:00: Feyenoord vs. Porto
- 17:00: Manchester City vs. Napoli
- 17:00: Leipzig vs. Lens
- 17:00: Real Madrid vs. PSV Eindhoven
- 17:00: Slovan Bratislava vs. Real Betis
- 14:45: Sabah vs. Barcelona
- 14:45: Slavia Praha vs. Villarreal
- 17:00: Atlético de Madrid vs. Viking
- 17:00: Club Brugge vs. Liverpool
- 17:00: Inter vs. Stuttgart
- 17:00: Shakhtar Donetsk vs. Fenerbahçe
- 17:00: Lille vs. Bayern Múnich
- 17:00: Paris Saint-Germain vs. Roma
- 17:00: Sporting CP vs. PSV Eindhoven