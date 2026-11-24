Resumen para apurados
- Unicef reveló recientemente en Argentina que la ansiedad y depresión adolescente alcanzaron picos históricos debido al deterioro económico y el avance de la pobreza infantil.
- Según la encuesta, el 36% siente ansiedad y el 18% depresión, los valores más altos en cinco años, en un marco donde la pobreza infantil trepó al 45,2% afectando a millones.
- El informe advierte que la falta de empleo familiar y las drogas agravan la salud mental juvenil, lo que exigirá respuestas urgentes de contención estatal a futuro.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) acaba de compartir su informe "Situación de la niñez y adolescencia", con datos relevados hasta septiembre de 2026 en Argentina. Entre las principales problemáticas que afectan a los jóvenes de entre 12 y 17 años se señalaron los aspectos económicos. En relación directa, la salud mental de los adolescentes se vio afectada, generando sentimientos como angustia y ansiedad, y cuadros considerados depresivos por ellos mismos.
Según el documento, los datos de pobreza monetaria muestran una alerta. Durante la primera mitad del año, la pobreza infantil se incrementó en tres puntos porcentuales y llegó al 45,2 % de las niñas y niños; en total, más de 5,3 millones de personas. De ellos, más de un millón vivían en situación de extrema pobreza, lo que indica una imposibilidad para cubrir necesidades de alimentación básica.
Números alarmantes para la salud mental adolescente
La oficina de Unicef en Argentina aplicó, por décima ronda, la Encuesta Rápida a hogares con niñas, niños y adolescentes para obtener un panorama actualizado de la situación en el país. Además de relevar datos económicos, se presentó un análisis que incluyó la relación de la adolescencia con situaciones de violencia y salud mental.
El bienestar emocional es considerado como una dimensión central en las condiciones de vida de la adolescencia. Por ello, Unicef hizo indagaciones al respecto, para saber de qué forma los encuestados perciben su situación actual. En el año, un 36 % de los participantes declaró sentirse ansioso, un 30 % dijo estar angustiado y un 18 %, deprimido. Se trata de los indicadores ampliamente más altos de los últimos cinco años. En 2025, los valores ya habían sido considerablemente más elevados que los de 2024. El año pasado, el 11 % de los encuestados decía sentirse deprimido; el 27 %, angustiado, y el 32 %, ansioso. En comparación, 2024 arrojó respectivamente un 9 % para depresión, 13 % para angustia y 18 % para ansiedad.
Los resultados exhibidos por Unicef no constituyen un diagnóstico clínico brindado por profesionales, sino una aproximación a partir de lo que los adolescentes declararon sentir.
¿Qué preocupa a los adolescentes hoy en día?
Unicef también encuestó a este grupo para conocer cuáles son los principales factores que contribuyen a las sensaciones señaladas entre los jóvenes de Argentina. "Al consultarles sobre los temas que más les preocupan, casi la mitad de los adolescentes de 13 a 17 años mencionó el consumo de drogas (49 %), seguido por la pobreza (45 %) y la salud mental (43 %)", se publicó en el informe. Con valores menores, pero igualmente elevados, aparecieron otros tópicos como la violencia, con 40 %, y la discriminación, con 39 %.
En la escala también se señalaron problemáticas desprendidas directamente del factor económico, como la falta de oportunidades laborales, el endeudamiento familiar y la inflación. Otros tópicos que generaron preocupación en los últimos meses fueron la calidad educativa, el cambio climático y la ludopatía.