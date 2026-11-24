El bienestar emocional es considerado como una dimensión central en las condiciones de vida de la adolescencia. Por ello, Unicef hizo indagaciones al respecto, para saber de qué forma los encuestados perciben su situación actual. En el año, un 36 % de los participantes declaró sentirse ansioso, un 30 % dijo estar angustiado y un 18 %, deprimido. Se trata de los indicadores ampliamente más altos de los últimos cinco años. En 2025, los valores ya habían sido considerablemente más elevados que los de 2024. El año pasado, el 11 % de los encuestados decía sentirse deprimido; el 27 %, angustiado, y el 32 %, ansioso. En comparación, 2024 arrojó respectivamente un 9 % para depresión, 13 % para angustia y 18 % para ansiedad.