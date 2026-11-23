Resumen para apurados
- El tucumano Pedro Caram di Santo ganó el REMAX Longdrive Championship el 15 de noviembre en Buenos Aires tras alcanzar 322 yardas, logrando un viaje al PGA Tour en EE. UU.
- La final en Pacheco Golf Club reunió a 100 jugadores tras una gira nacional de 10 etapas con 1.200 participantes. En damas, la marplatense Uma Jenkins triunfó con 271 yardas.
- Los campeones asistirán al Arnold Palmer Invitational del PGA Tour en Orlando, afianzando la expansión federal y el crecimiento del Longdrive en Argentina y la región.
El tucumano Pedro Caram di Santo se consagró campeón del “REMAX Longdrive Championship 2026”, la competencia de tiro largo más importante de Latinoamérica, y le dio otra alegría al golf tucumano. Con un drive de 322 yardas, se quedó con el primer puesto en la categoría Hombres Open, en una final que debió definirse por desempate, y obtuvo como premio un viaje a Estados Unidos para asistir a un torneo del PGA Tour.
La Gran Final se disputó el domingo 15 de noviembre en el Pacheco Golf Club, en Buenos Aires, y reunió a 100 pegadores de distintas provincias del país y de Uruguay, que compitieron tanto en forma individual como por equipos. A lo largo del circuito, el certamen recorrió alrededor de 18.700 kilómetros y convocó a más de 1.200 participantes.
El camino hacia la definición incluyó más de 10 fechas de preclasificación en Pergamino, Salta, Tucumán, Tandil, Rosario, Santa Fe, Mar del Plata, Córdoba, La Plata, Mendoza, Neuquén, Buenos Aires, Uruguay y Bariloche. Cada una de esas etapas sirvió para encontrar al pegador más largo de su región.
Una marplatense de 15 años ganó en damas
En Damas Open, el título fue para Uma Jenkins, una jugadora de 15 años de Mar del Plata, que alcanzó las 271 yardas y también se ganó el viaje a Estados Unidos. En tanto, la “Copa por Equipos”, que suma las distancias de la mejor dama y el mejor caballero de cada ciudad, quedó en manos de Buenos Aires, con 576 yardas, gracias a Agustina Gómez Cisterna e Ignacio Sojo.
Antes de la competencia, los participantes formaron parte de una clínica técnica sobre los aspectos específicos del Longdrive, una disciplina en la que un golpe se considera ganador cuando supera las 300 yardas. La propuesta apuntó a mejorar el rendimiento de los jugadores y a impulsar la práctica de este deporte.
El presidente de REMAX Argentina y Uruguay, Sebastián Sosa, destacó el debut del certamen en la provincia. “En esta oportunidad, la competencia llegó por primera vez a Tucumán, plaza de la que surgió el campeón de la categoría masculina. Con cada nueva convocatoria, esta competencia crece y se afianza como un espacio que refleja el carácter federal de nuestra red”, expresó.