Una marplatense de 15 años ganó en damas

En Damas Open, el título fue para Uma Jenkins, una jugadora de 15 años de Mar del Plata, que alcanzó las 271 yardas y también se ganó el viaje a Estados Unidos. En tanto, la “Copa por Equipos”, que suma las distancias de la mejor dama y el mejor caballero de cada ciudad, quedó en manos de Buenos Aires, con 576 yardas, gracias a Agustina Gómez Cisterna e Ignacio Sojo.