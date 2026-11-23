Resumen para apurados
- Concepción FC cayó 1-0 ante Altos Hornos Zapla en Palpalá en la ida de la final regional del Torneo Amateur, condicionado por un gol tempranero y la falta de disciplina.
- El arquero Villarreal atajó un penal y sostuvo al Cuervo, que jugó con diez por expulsión. El equipo ya había revertido una desventaja de 1-0 como visitante en semifinales.
- La serie sigue abierta para la revancha en Tucumán. Concepción FC deberá ajustar la disciplina y suplir bajas por expulsiones para revertir la llave y seguir por el ascenso.
La derrota por 1-0 ante Altos Hornos Zapla dejó en Concepción FC una sensación ambigua. El “Cuervo” cayó en Palpalá, jugó casi todo el segundo tiempo con un hombre menos y, aun así, se trajo una diferencia mínima para la revancha en el sur. Sin embargo, el resultado no alcanza para esconder que, en la ida de la final de la Región Norte del Torneo Regional Federal Amateur, el equipo de Mario Suárez se alejó de varias de las virtudes que lo habían llevado hasta esa instancia. Ese recorrido, construido a fuerza de contragolpes, carácter y definiciones por penales ante Experimental y Villa San Antonio, se desdibujó durante buena parte de la tarde-noche jujeña.
El primer golpe llegó demasiado pronto. A lo largo de la campaña, Concepción FC construyó sus mejores tardes desde un arranque intenso: en la semifinal ante Villa San Antonio, borró el 1-0 de la ida en apenas 11 minutos, con goles de Omar Romano y Hernán Lastra. En Palpalá ocurrió lo contrario. Julio César Cáceres le ganó el duelo a Mariano Peralta y convirtió en el inicio, y el plan quedó condicionado desde ese momento. La primera chance clara del visitante fue de Pablo Sánchez, goleador del equipo con ocho tantos desde el sector derecho, pero su remate cruzado a los cuatro minutos se perdió en la definición.
El segundo problema fue la indisciplina. Tomás Romero vio la amarilla por pegar sin pelota y Sánchez, el mismo que había generado la primera chance, llegó a destiempo sobre Manuel Severich y cometió el penal. La secuencia terminó de complicarse a los 10 minutos del complemento, cuando Marcos Carreras vio la segunda amarilla. Con el juego cortado y lleno de fricciones, el equipo nunca pudo sostener el ritmo que suele imponer Víctor “Vitín” Rodríguez, el encargado de marcar los tiempos en el medio.
El medio campo fue, justamente, otra de las zonas que sintió el partido. Suárez había resuelto la duda de la previa con una apuesta de equilibrio: Romano y Carrera acompañaron a Rodríguez en la mitad de la cancha. Sin embargo, al equipo le costó mucho hilvanar juego y llegar con claridad al área rival.
La otra situación clara del primer tiempo fue un remate cruzado de Matías Barboza a los 39 minutos, que pasó cerca del empate. La salida de Romano y la expulsión de Carreras dejan ahora un interrogante concreto para la revancha: quién será el socio de “Vitín” en el sur.
En ese contexto, apareció una vez más Pedro Villarreal. El arquero, que ya había atajado dos penales en la definición ante Villa San Antonio y había sido decisivo frente a Experimental, le adivinó el remate a Gonzalo Puntano y también le ganó el rebote. En el segundo tiempo sostuvo a su equipo con una gran tapada ante Germán Romay. Terminó el partido con lo justo, pero con la sensación de haber salvado la serie. “Dentro de todo, es positivo, porque ellos tuvieron muchas situaciones de gol claras”, analizó.
La mejor versión, con 10
La paradoja de la noche fue que Concepción FC se pareció más a sí mismo cuando quedó en inferioridad numérica. Los ingresos de Guillermo Figueroa, Nicolás Roldán, Felipe Estrada y Axel González le dieron dinámica y verticalidad, dos rasgos que habían sido clave en las eliminaciones de Ateneo y Villa San Antonio, cuando el equipo lastimó de contragolpe. De esa idea nació la jugada que terminó en la red tras un centro de González, aunque el asistente marcó posición adelantada. “Era una de las jugadas rápidas que habíamos hablado para jugar con un hombre menos”, explicó Suárez.
El dato también habla de Zapla. Con un hombre más y ante su gente, el “Merengue”, que además perdió por lesión a su capitán a los 13 minutos, no logró ampliar la ventaja: falló un penal, chocó con Villarreal y desperdició la última jugada del partido. Esa falta de contundencia es la principal razón por la que la llave sigue abierta.
La derrota, entonces, deja una lista clara de correcciones. Concepción FC no podrá volver a regalar el arranque, ni repetir la cantidad de infracciones que lo obligaron a jugar casi un tiempo entero con uno menos. Tampoco podrá perder el control en los minutos finales, como le ocurrió en la semifinal, cuando recibió un gol a los 49 minutos del complemento y tuvo que sufrir en los penales. A eso se suman las dudas que dejó la ida: la suspensión de Carreras, la situación de Facundo “Pato” Cruz, expulsado desde el banco, y el estado físico de Villarreal.
El “Cuervo” ya escribió este guion en la semifinal: perdió 1-0 afuera y lo dio vuelta en casa. Para repetirlo, deberá recuperar la versión que mostró con 10 en Palpalá, pero desde el primer minuto y con 11.