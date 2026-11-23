La derrota por 1-0 ante Altos Hornos Zapla dejó en Concepción FC una sensación ambigua. El “Cuervo” cayó en Palpalá, jugó casi todo el segundo tiempo con un hombre menos y, aun así, se trajo una diferencia mínima para la revancha en el sur. Sin embargo, el resultado no alcanza para esconder que, en la ida de la final de la Región Norte del Torneo Regional Federal Amateur, el equipo de Mario Suárez se alejó de varias de las virtudes que lo habían llevado hasta esa instancia. Ese recorrido, construido a fuerza de contragolpes, carácter y definiciones por penales ante Experimental y Villa San Antonio, se desdibujó durante buena parte de la tarde-noche jujeña.