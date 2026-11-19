Un hombre de 43 años fue aprehendido ayer en Concepción, acusado de haber realizado tocamientos indebidos a dos menores de edad. El procedimiento se inició luego de que un grupo de personas lo retuviera en la vía pública.
El hecho ocurrió en la intersección de las calles Italia y Las Heras, donde efectivos de la División Patrulla Motorizada Concepción fueron convocados mientras realizaban recorridos preventivos.
Al llegar al lugar, los motoristas encontraron a varias personas que tenían reducido al sospechoso. Según el relato del denunciante, el hombre habría tocado deliberadamente las partes íntimas de su hija y de una compañera de la escuela, ambas menores de edad.
Ante la denuncia, los efectivos procedieron a su aprehensión y lo trasladaron a la Comisaría Concepción, donde quedó a disposición de la Justicia.
Por disposición de las autoridades de la Unidad Fiscal de Integridad Sexual y Violencia de Género N° 2 del Centro Judicial Concepción, el hombre, de 43 años, continuará aprehendido mientras avanza la investigación por la acusación de abuso sexual.