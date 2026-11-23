Las tendencias durante el finde largo

- El informe aclaró que las decisiones de viaje se habían caracterizado por una planificación flexible y una fuerte presencia de reservas de último momento. En varios destinos, los operadores turísticos señalaron que las contrataciones se concentraron cerca de la fecha de salida, lo que dificultó anticipar los niveles definitivos de ocupación. Esta modalidad favoreció las escapadas espontáneas y los desplazamientos de corta distancia, pero también generó incertidumbre entre los prestadores de alojamiento y servicios turísticos, que debieron ajustar sus expectativas a medida que avanzaba el fin de semana.