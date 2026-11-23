Resumen para apurados
- Rosalía sorprendió en TikTok al comentar "Ok banger" en un video de su expareja Rauw Alejandro, elogiando su nuevo tema tras años de silencio público entre ambos.
- La expareja canceló su boda en 2023 tras cuatro años de relación. La interacción revivió teorías por la aparente alusión del título de la canción a un verso de Rosalía.
- Aunque ambos rehicieron sus vidas sentimentales y se descarta una reconciliación amorosa, el gesto ratifica una tregua cordial con fuerte impacto en la cultura pop digital.
Rosalía sacudió la escena de la música urbana al romper más de tres años de hermetismo digital con una intervención pública en la cuenta oficial de TikTok de su expareja, Rauw Alejandro. La artista española reaccionó a un video en el que el cantante puertorriqueño bailaba un adelanto de Tremendo desastre, su nueva colaboración junto a Myke Towers, dejando apenas dos palabras que desataron un vendaval en redes sociales: "Ok banger". El gesto se convirtió en tendencia inmediata y reactivó la conversación global sobre el vínculo entre ambos músicos.
Qué significa “Ok banger”, la expresión que revolucionó las redes
En la jerga habitual de internet, "Ok banger" funciona como un elogio directo para catalogar una canción como un auténtico "temazo" o un éxito asegurado. Con esa breve frase desde su cuenta verificada, la catalana validó el nuevo lanzamiento del artista boricua.
La aparición de su perfil generó asombro inmediato entre los seguidores de ambos, quienes multiplicaron las reacciones y las capturas de pantalla antes de que el mensaje terminara desapareciendo de la publicación original. A la sorpresa se sumaron las lecturas en torno a la actividad paralela de la cantante, quien poco después compartió una imagen comiendo mangú dominicano acompañada de la leyenda "El k sabe sabe", alimentando aún más las conjeturas de sus fanáticos.
De La Perla a Tremendo desastre: el cruce lírico detrás del gesto
Más allá del impacto en plataformas, la interacción cobró mayor relevancia por su aparente conexión musical. El título del nuevo sencillo de Rauw Alejandro, Tremendo desastre, coincide de forma casi literal con un verso de La Perla —canción incluida en el álbum LUX con la que Rosalía obtuvo el Latin Grammy a Canción del Año—.
En ese tema, la intérprete canta: "tremendo desastre, dirá que no fue él, que fue su doppelgänger". Esta coincidencia abrió un intenso debate entre los usuarios sobre si el comentario en TikTok fue una muestra genuina de cordialidad profesional o un guiño cargado de ironía artística.
Hasta el momento, ninguno de los dos músicos ha aclarado si el intercambio responde a un acercamiento privado o a una simple casualidad promocional.
Ruptura en 2023 y presentes sentimentales: el trasfondo del distanciamiento
La magnitud mediática de un gesto tan breve se explica por el peso de su historia compartida. Tras iniciar su noviazgo en 2019, Rosalía y Rauw Alejandro anunciaron su compromiso en marzo de 2023 a través del videoclip de Beso, tema principal de su EP conjunto RR. Sin embargo, en julio de ese mismo año la revista People confirmó la separación de la pareja y la cancelación de los planes de boda, aunque ambos descartaron infidelidades y manifestaron respeto mutuo en sus declaraciones públicas.
Hoy, a tres años de aquel desenlace, sus vidas personales transitan caminos definidos. Mientras Rosalía afianzó su relación sentimental con la modelo francesa Loli Bahía —de quien incluso Rauw Alejandro compartió un video en Instagram días atrás—, el cantante puertorriqueño mantiene un noviazgo de dos años con una joven de su país y se convirtió en padre recientemente. Por ello, el fugaz episodio en TikTok se lee como una anécdota puntual de la cultura pop digital, lejos de cualquier rumor de reconciliación amorosa.