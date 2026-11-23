Rosalía sacudió la escena de la música urbana al romper más de tres años de hermetismo digital con una intervención pública en la cuenta oficial de TikTok de su expareja, Rauw Alejandro. La artista española reaccionó a un video en el que el cantante puertorriqueño bailaba un adelanto de Tremendo desastre, su nueva colaboración junto a Myke Towers, dejando apenas dos palabras que desataron un vendaval en redes sociales: "Ok banger". El gesto se convirtió en tendencia inmediata y reactivó la conversación global sobre el vínculo entre ambos músicos.