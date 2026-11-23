Resumen para apurados
- Argentina celebra cada 24 de noviembre el Día Nacional del Vino para homenajear a su bebida emblemática y reconocer su valor productivo e identitario en todo el país.
- La fecha conmemora el decreto de 2010 y la Ley 26.870 de 2013, que convirtieron a Argentina en el único país del mundo en otorgar categoría de bebida nacional a su vino.
- La norma promueve la inserción global del producto, fomenta las economías regionales y consolida al vino como motor económico y emblema cultural indiscutido de las provincias.
Cada 24 de noviembre, Argentina se detiene a celebrar uno de sus productos más emblemáticos y que mejor expresa a la tierra de donde nace: el Día Nacional del Vino.
La fecha recuerda el Decreto Presidencial 1800 firmado en 2010, que otorgó un reconocimiento oficial a la actividad vitivinícola. Tres años más tarde, en 2013, el Congreso le dio fuerza de ley a través de la Ley N.º 26.870, aprobada por unanimidad, que consolidó este estatus y estableció formalmente la jornada conmemorativa.
Un dato clave que distingue al país a nivel global es que Argentina es la única nación vitivinícola del mundo que otorgó esta categoría a su producto. Esta distinción no solo busca destacar su valor cultural, sino también promocionar su imagen en eventos oficiales, tanto dentro como fuera del territorio nacional, y fomentar el desarrollo de las economías regionales.
La elección de la fecha se remonta a aquel primer decreto de 2010, y se mantuvo intacta incluso después de la sanción de la ley. Con el correr de los años, la celebración se consolidó como una jornada para revalorizar un producto reconocido mundialmente y que sigue conquistando paladares.
Un símbolo de identidad
Más allá de la formalidad legislativa, la celebración tiene un trasfondo cultural profundo. El vino está presente en las mesas de los argentinos, en las reuniones familiares y de amigos, y atraviesa todas las expresiones artísticas: desde cuadros y poesías hasta tangos y páginas de la literatura nacional.
Reconocerlo como un símbolo de identidad es también reconocer el esfuerzo de miles de productores y el motor económico que representa para las provincias vitivinícolas.