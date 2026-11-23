Apple enfrenta un reclamo de U$S 161,86 millones por plagio y una posible prohibición de ventas en un país
La startup tecnológica GG Technologies acusó al gigante de Cupertino de haber copiado el sistema de su aplicación StayTouch para crear la función NameDrop. Además de una millonaria compensación económica, exigen que se prohíba la venta y la importación de los iPhone y Apple Watch en India y Estados Unidos.
Resumen para apurados
- La startup GG Technologies demandó en octubre a Apple en India y EE.UU. por U$S 161 millones, acusándola de plagiar su tecnología para crear la función NameDrop.
- El reclamo surgió tras fracasar una mediación. La demandante alega que StayTouch, patentada previamente, fue copiada por Apple al lanzar NameDrop en iOS 17 durante 2023.
- Si el litigio prospera, Apple afrontará millonarias pérdidas y una posible prohibición para importar y vender modelos de iPhone y Apple Watch en India y EE.UU.
El gigante tecnológico Apple Inc. se enfrenta a una demanda legal por 15 mil millones de rupias para resarcir la presunta copia de su función NameDrop, que permite —sin necesidad de dictar números o buscar y compartir agendas por aplicaciones de mensajería— enviar todos los datos de un contacto con solo el acercamiento de dos teléfonos. Una startup india reclama que esa herramienta es de tecnología patentada.
GG Technologies, startup tecnológica fundada en 2018 con presencia en India y Estados Unidos, demandó a Apple Inc. por plagiar su trabajo de tecnología patentada: la aplicación StayTouch, que permite intercambiar información de contacto al acercar teléfonos sin emparejamiento manual. Esta vinculación tendría el formato casi idéntico al de NameDrop, que permite colocar la parte superior o la pantalla del iPhone a pocos centímetros de otro dispositivo para que toda la información ajena se incorpore al instante y sin mayor esfuerzo.
La demanda millonaria contra Apple que trasciende fronteras
La empresa emergente detrás de StayTouch exige a Apple pagar la indemnización de 15 mil millones de rupias, unos U$S 161,86 millones en concepto de daños y perjuicios, a lo que se suma, según los documentos oficiales revisados por el medio especializado TechCrunch, una orden judicial contra la compañía.
GG Technologies, con sede en Santa Mónica, presentó la demanda en India en octubre, luego de que el proceso de mediación iniciado en abril fracasara en septiembre, según informó la startup al medio citado. Generalmente, se requiere una mediación previa antes de presentar demandas comerciales en ese país. La compañía también demandó a Apple en Estados Unidos en ese mismo mes por reclamos relacionados con la infracción de patentes.
El origen de la disputa por las patentes entre GG Technologies y Apple
En su demanda de 781 páginas presentada ante el Tribunal Superior de Bombay, GG Technologies alegó que NameDrop de Apple infringe su patente india sobre esta tecnología que permite a los teléfonos intercambiar información de contacto con dispositivos cercanos sin necesidad de emparejamiento manual. La empresa lanzó StayTouch en 2019, el mismo año en que solicitó por primera vez la protección de patente para dicho desarrollo en Estados Unidos. Presentó su solicitud de registro en India en 2021 y la obtuvo en julio de 2024.
Apple anunció NameDrop como parte de iOS 17 en junio de 2023. La función debutó en los iPhone a finales de ese mismo año, y la compatibilidad con los Apple Watch llegó en octubre a través de watchOS 10.1.
El pedido para frenar las ventas de iPhone y Apple Watch
“Solicitamos una orden judicial para restringir el uso de la función NameDrop, que viene integrada en iOS”, declaró GG Technologies a TechCrunch. En su demanda, la empresa del graduado del Instituto Indio de Tecnología de Delhi, Gaurev Goel, instó al tribunal a impedir que Apple venda o importe iPhone y Apple Watch con NameDrop preinstalado en India. El caso aún no ha sido programado para audiencia.
En Estados Unidos, la Comisión de Comercio Internacional abrió una investigación en agosto sobre la presunta infracción de patentes por parte de Apple, tras una denuncia de GG Technologies. La empresa emergente busca una orden judicial que podría bloquear la importación de dispositivos Apple que presuntamente infringen sus patentes, además de imponer restricciones a su venta.