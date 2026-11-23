El origen de la disputa por las patentes entre GG Technologies y Apple

En su demanda de 781 páginas presentada ante el Tribunal Superior de Bombay, GG Technologies alegó que NameDrop de Apple infringe su patente india sobre esta tecnología que permite a los teléfonos intercambiar información de contacto con dispositivos cercanos sin necesidad de emparejamiento manual. La empresa lanzó StayTouch en 2019, el mismo año en que solicitó por primera vez la protección de patente para dicho desarrollo en Estados Unidos. Presentó su solicitud de registro en India en 2021 y la obtuvo en julio de 2024.