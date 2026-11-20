Las playas poco conocidas de Brasil que crecieron un 200% en reservas tras la caída del real
Con un tipo de cambio favorable tras la caída del real, las consultas de los argentinos para vacacionar en Brasil crecieron hasta un 200%. Cuáles son las playas del Nordeste que lideran la demanda para este verano.
Resumen para apurados
- Turistas argentinos aumentaron más del 200% sus reservas para el verano en playas del nordeste de Brasil debido a la fuerte devaluación del real frente al dólar.
- La caída del 15% del real abarató los costos, impulsando la compra de paquetes con vuelos y alojamiento que lideraron las ventas del sector turístico.
- Con mayor conectividad aérea, Brasil se consolida como el destino estival predilecto y las agencias proyectan sostener este auge de ventas en las próximas promociones.
El real brasileño sufrió una fuerte depreciación frente al dólar, provocando que la moneda acumulara un hundimiento cercano al 15% frente a la divisa estadounidense. Esta caída llevó a que el dólar cueste unos R$6 y viene acompañado de la mirada de turistas extranjeros que buscan destinos más accesibles para viajar en el verano. En este escenario, hay lugares que, antes de que comience la temporada estival, ya se volvieron populares.
La moneda brasileña experimenta un ascenso que llevó a establecer a este país como destino de la temporada de verano, conjugado con la mayor facilidad para los argentinos de trasladarse a este país. "Brasil se consolida como el destino favorito de los argentinos para las vacaciones de verano, y la ampliación de la conectividad aérea juega un papel fundamental en esta tendencia", afirmó Paula Cristi, gerente general de Despegar para Argentina y Uruguay, al medio iProfesional.
Según datos de la plataforma, Brasil concentró el 30% del turismo emisivo argentino durante 2026, con aproximadamente 2,5 millones de viajes. Río de Janeiro y Florianópolis se mantuvieron entre los destinos preferidos, aunque las localidades del Nordeste registraron los mayores incrementos en las búsquedas y contrataciones.
Cuáles son los destinos más elegidos por los argentinos tras la caída del real en Brasil
El fenómeno tiene números contundentes. Dentro del ranking internacional de la compañía, Recife lidera la expansión con un salto superior al 200% en las búsquedas, una dinámica que también replicaron Maceió y Natal por encima de ese mismo umbral. El entusiasmo se extiende a otros puntos estratégicos de la costa brasileña: Balneário Camboriú registró un incremento del 112%, Maragogi creció un 80%, Búzios subió un 75%, Praia da Pipa avanzó un 67% y Fortaleza marcó un alza del 56%.
Esta fuerte demanda se canaliza principalmente a través de paquetes turísticos que combinan vuelos y alojamiento, modalidad que ya concentra casi el 53% de las compras hacia el país vecino. El impulso quedó demostrado durante el último Cyber Monday, donde Brasil encabezó las ventas internacionales con un 46% de operaciones pactadas en dólares gracias a las opciones de financiación, una tendencia que el sector proyecta sostener durante el próximo Black Friday. "Cada nueva ruta y cada frecuencia adicional representan más oportunidades para viajar, porque acercan destinos, amplían las alternativas y facilitan que cada vez más argentinos puedan elegir Brasil para sus vacaciones", destacó Cristi.
Las joyas del "Caribe brasileño" que lideran las búsquedas
El gran protagonista de esta temporada es el Nordeste brasileño, una región que por su cercanía con la línea del Ecuador garantiza temperaturas cálidas por encima de los 20 grados durante todo el año y aguas cristalinas que nada tienen que envidiarle al Caribe. Entre los destinos que mayor interés despiertan en los viajeros argentinos se destacan:
- Recife: Conocida como la "Venecia brasileña", funciona como la gran puerta de entrada aérea a la región. Si bien el casco urbano se destaca por su historia, quienes buscan playa suelen trasladarse hacia la zona moderna de Boa Viagem —con su extensa rambla comercial— o hacia la vecina Olinda, aunque siempre atentos a las recomendaciones locales sobre el ingreso al mar.
- Maceió: Combina la infraestructura de una gran ciudad costera con playas urbanas de aguas tranquilas y tonos turquesas como Pajuçara, Ponta Verde y Jatiúca. Su boulevard marítimo es ideal para caminar entre palmeras y puestos gastronómicos, mientras que a pocos kilómetros hacia el sur ofrece joyas naturales como Praia do Francês, Barra de São Miguel y las Dunas de Marapé.
- Natal: Este destino urbano se caracteriza por su extenso arrecife marítimo que protege la costa y se extiende hasta la Praia do Forte, donde se erige la histórica fortaleza de los Reyes Magos. Sus playas más convocantes son Ponta Negra y Praia do Meio, y suele funcionar como el punto de partida o cierre ideal para combinar con localidades más tranquilas.
- Maragogi: Ubicada a unos 120 kilómetros al norte de Maceió, es considerada una de las joyas de la región por sus resorts frente al mar y sus famosas piscinas naturales. Dependiendo de la tabla de mareas, las lanchas parten desde la costa para realizar snorkel en aguas transparentes y cálidas, ideales para familias y parejas.
- Praia da Pipa: A diferencia de las grandes capitales, esta pequeña villa de estilo rústico seduce con su ambiente bohemio, sus posadas cercanas al mar y su calle comercial llena de bares. Sus playas están rodeadas de imponentes acantilados y ofrecen postales únicas como la Praia dos Golfinhos —famosa por el avistamiento de delfines—, Praia do Madeiro y Praia do Amor.