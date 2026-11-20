Esta fuerte demanda se canaliza principalmente a través de paquetes turísticos que combinan vuelos y alojamiento, modalidad que ya concentra casi el 53% de las compras hacia el país vecino. El impulso quedó demostrado durante el último Cyber Monday, donde Brasil encabezó las ventas internacionales con un 46% de operaciones pactadas en dólares gracias a las opciones de financiación, una tendencia que el sector proyecta sostener durante el próximo Black Friday. "Cada nueva ruta y cada frecuencia adicional representan más oportunidades para viajar, porque acercan destinos, amplían las alternativas y facilitan que cada vez más argentinos puedan elegir Brasil para sus vacaciones", destacó Cristi.