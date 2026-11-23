El acuerdo también dispuso el pago de una suma no remunerativa por única vez, que se abonó junto con los salarios de agosto. Los montos fueron de $20.000 para quienes trabajan 16 horas semanales o más, $11.500 para quienes cumplen entre 12 y menos de 16 horas y $8.000 para quienes trabajan menos de 12 horas.