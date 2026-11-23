Aumento y aguinaldo para el personal doméstico: ¿cuánto cobrarán en diciembre 2026?
El personal doméstico recibirá en diciembre de 2026 un aumento salarial del 1,6% y el segundo aguinaldo del año. Conocé cuánto se cobra por hora y por mes en cada categoría, cuáles son los nuevos valores mínimos y cómo calcular el Sueldo Anual Complementario (SAC)
Resumen para apurados
- En diciembre de 2026, el personal doméstico de Argentina recibirá un alza salarial del 1,6% y el medio aguinaldo, según fijó la comisión del sector para actualizar sus haberes.
- La suba forma parte del esquema de aumentos iniciado en agosto e integra plenamente el bono no remunerativo que se fue incorporando al básico en tres cuotas hasta noviembre.
- La medida fija los nuevos pisos salariales de fin de año e impactará en el cálculo final del aguinaldo semestral para todas las categorías laborales del país.
El personal de casas particulares tendrá en diciembre de 2026 un nuevo aumento salarial del 1,6%, que se aplicará sobre los valores mínimos de noviembre. La actualización forma parte del esquema de incrementos mensuales establecido por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares y alcanza a todas las categorías.
Además de los salarios, los empleadores deberán contemplar el pago del segundo medio aguinaldo del año. El Sueldo Anual Complementario (SAC) se calcula sobre la base del 50% de la mayor remuneración mensual percibida durante el último semestre. Estos son los valores por hora y por mes que corresponden en diciembre y cómo calcular cuánto debe cobrar cada trabajadora.
Cuánto cobra el personal doméstico en diciembre de 2026
La actualización salarial del 1,6% fue establecida mediante la Resolución 6/2026 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares. El esquema contempló subas progresivas desde agosto, cuando el incremento fue del 1,9%, y continuó con ajustes decrecientes hasta diciembre.
El acuerdo también dispuso el pago de una suma no remunerativa por única vez, que se abonó junto con los salarios de agosto. Los montos fueron de $20.000 para quienes trabajan 16 horas semanales o más, $11.500 para quienes cumplen entre 12 y menos de 16 horas y $8.000 para quienes trabajan menos de 12 horas.
Ese adicional se incorporó a los salarios básicos en tres etapas: un 25% en septiembre, un 50% en octubre y el 25% restante en noviembre. Por ese motivo, desde diciembre ya queda integrado a los valores mínimos.
Los salarios de diciembre varían según la categoría y la modalidad de trabajo, con retiro o sin retiro:
Personal para tareas generales
Esta categoría comprende actividades de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento y cocina.
- Con retiro: $4.241,42 por hora y $520.337,24 por mes.
- Sin retiro: $4.522,71 por hora y $571.842,92 por mes.
Incluye tareas de cuidado no terapéutico de personas enfermas, con discapacidad, niños, adolescentes y adultos mayores.
- Con retiro: $4.522,71 por hora y $571.842,92 por mes.
- Sin retiro: $5.002,28 por hora y $630.347,58 por mes.
Son quienes se encargan del cuidado y la preservación de una vivienda en la que residen durante la relación laboral.
- Sin retiro: $4.522,71 por hora y $571.842,92 por mes.
Personal para tareas específicas
Comprende trabajos que requieren una mayor especialización, como los cocineros contratados exclusivamente para esa función.
- Con retiro: $4.775,41 por hora y $584.600,84 por mes.
- Sin retiro: $5.180,42 por hora y $643.922,59 por mes.
Es la categoría correspondiente a quienes coordinan y controlan las tareas de dos o más personas.
- Con retiro: $5.007,14 por hora y $624.627,93 por mes.
- Sin retiro: $5.429,84 por hora y $688.884,98 por mes.
El beneficio alcanza a quienes desempeñan sus tareas en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. También corresponde en el partido bonaerense de Patagones.
Cómo se calcula el aguinaldo del personal doméstico en diciembre
El Sueldo Anual Complementario (SAC) se paga dos veces al año, al cierre de cada semestre: en junio y en diciembre. Para calcular el segundo pago de 2026, se debe tomar el 50% de la mayor remuneración mensual percibida entre julio y diciembre.
El monto depende del salario de cada trabajadora y de la categoría en la que se desempeña. Algunos ejemplos, tomando como referencia los mínimos mensuales de diciembre, son:
- Tareas generales con retiro: con un sueldo de $520.337,24, el aguinaldo es de $260.168,62.
- Tareas generales sin retiro: sobre una remuneración de $571.842,92, corresponde un SAC de $285.921,46.
- Supervisor sin retiro: con un salario mensual de $688.884,98, el aguinaldo alcanza los $344.442,49.
Qué pasa si la trabajadora no cumplió los seis meses
Cuando la relación laboral comenzó durante el semestre y la persona no trabajó los seis meses completos, el aguinaldo se liquida de manera proporcional al tiempo trabajado.
Por ejemplo, si una empleada trabajó cuatro de los últimos seis meses, le corresponde el 66,67% del aguinaldo que habría cobrado por un semestre completo. Para obtener el monto, se toma el 50% de la mejor remuneración del período trabajado y se aplica esa proporción.
Por último, es importante tener en cuenta que los valores establecidos por la resolución son salarios mínimos. Los empleadores y las trabajadoras pueden acordar remuneraciones superiores y, en esos casos, el aguinaldo debe calcularse sobre el sueldo efectivamente percibido.