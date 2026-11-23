Jubilados de Anses: quiénes cobran el bono de $70.000 y cuándo se paga en diciembre de 2026
La entidad pagará en diciembre de 2026 el bono de $70.000 junto con el aumento por inflación y la segunda cuota del aguinaldo. Conocé quiénes recibirán el refuerzo completo o proporcional, cuánto cobrarán los jubilados y cuáles son las fechas de pago según el DNI.
Resumen para apurados
- En diciembre, Anses pagará en Argentina un bono de $70.000 junto con aumento y aguinaldo a jubilados con haberes mínimos para reforzar sus ingresos antes de las fiestas.
- La acreditación será automática según el DNI. Quienes cobren la mínima percibirán un haber de $453.797 que, sumando el 2,17% por inflación y aguinaldo, alcanzará los $750.695 brutos.
- El refuerzo busca sostener el poder adquisitivo de los sectores previsionales más vulnerables y garantizar liquidez económica de cara a las fiestas de fin de año.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aplicará en diciembre de 2026 un nuevo esquema de pagos para jubilados y pensionados, que incluirá el aumento del 2,17% por inflación, la segunda cuota del aguinaldo y el bono extraordinario de $70.000. Con esta actualización, quienes perciben el haber mínimo podrán alcanzar un ingreso bruto de $750.695 durante el último mes del año.
El refuerzo previsional se mantendrá bajo un sistema de acreditación completa o proporcional, de acuerdo con los ingresos de cada beneficiario. Además, el organismo estableció un cronograma de pagos según la terminación del DNI, con depósitos previstos antes de Navidad.
ANSES: quiénes cobran el bono de $70.000 en diciembre de 2026
El bono extraordinario de $70.000 está destinado a reforzar los ingresos de jubilados y pensionados que perciben los haberes más bajos. La acreditación se realizará de acuerdo con el monto mensual que recibe cada titular, antes de sumar el aguinaldo.
Según el esquema informado, los beneficiarios se distribuirán en tres grupos:
- Bono completo de $70.000: corresponde a quienes cobran un haber mínimo jubilatorio de $453.797, a los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y a quienes perciben Pensiones No Contributivas (PNC).
- Bono proporcional: alcanza a quienes tienen ingresos superiores a $453.797, pero inferiores a $523.797. En estos casos, recibirán un refuerzo equivalente a la diferencia necesaria para alcanzar ese último monto.
- Sin bono: los jubilados y pensionados que cobran más de $523.797 percibirán el haber actualizado y la segunda cuota del aguinaldo, sin el refuerzo extraordinario.
Cuánto cobrarán los jubilados con el bono y el aguinaldo en diciembre
La liquidación de diciembre combinará tres componentes: el aumento mensual del 2,17%, correspondiente a la inflación, el medio aguinaldo y el bono extraordinario.
De acuerdo con las cifras informadas, los jubilados que perciben el haber mínimo podrán alcanzar un ingreso bruto acumulado de $750.695. Después de los descuentos correspondientes a la obra social, el monto neto superaría los $730.200.
El refuerzo de $70.000 tendrá un papel central en la composición de los ingresos de los adultos mayores durante el último mes de 2026, especialmente para quienes cobran la jubilación mínima.
¿Hay que hacer un trámite para cobrar el bono de ANSES?
Los jubilados y pensionados no deberán realizar ninguna gestión adicional para acceder al bono extraordinario de diciembre.
El pago se efectuará de manera automática en la misma cuenta bancaria donde cada beneficiario cobra habitualmente su prestación previsional. La acreditación coincidirá con la fecha establecida para el haber mensual y el aguinaldo.
Por otra parte, es importante tener en cuenta las advertencias sobre posibles estafas. ANSES no solicita claves bancarias, datos personales ni trámites telefónicos para habilitar el cobro del refuerzo económico.
Calendario de pagos de ANSES para jubilados con bono en diciembre de 2026
El cronograma de diciembre contempla fechas de acreditación diferenciadas según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI). Los depósitos se realizarán antes de Navidad.
Estas son las fechas previstas para los jubilados y pensionados alcanzados por el bono:
DNI terminado en 0: miércoles 9 de diciembre de 2026.
DNI terminado en 1: jueves 10 de diciembre de 2026.
DNI terminado en 2: viernes 11 de diciembre de 2026.
DNI terminado en 3: lunes 14 de diciembre de 2026.
DNI terminados en 4, 5 y 6: martes 15 de diciembre de 2026.
DNI terminados en 7, 8 y 9: miércoles 16 de diciembre de 2026.