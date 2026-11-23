La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aplicará en diciembre de 2026 un nuevo esquema de pagos para jubilados y pensionados, que incluirá el aumento del 2,17% por inflación, la segunda cuota del aguinaldo y el bono extraordinario de $70.000. Con esta actualización, quienes perciben el haber mínimo podrán alcanzar un ingreso bruto de $750.695 durante el último mes del año.