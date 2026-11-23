Marc Márquez completó una remontada épica y se consagró campeón de MotoGP en Portugal
Con un octavo puesto en el Gran Premio de Portugal, el piloto español completó una remontada histórica de 102 puntos y se consagró campeón de MotoGP a falta de una fecha. De esta manera, alcanzó su octava corona en la categoría reina, superó el récord de Valentino Rossi y sumó su décimo título mundial.
Resumen para apurados
- Marc Márquez se consagró campeón de MotoGP este domingo en Portugal tras finalizar octavo, asegurando matemáticamente el título mundial a falta de una fecha para el cierre.
- El español corrió con cautela tras caerse el sábado y revirtió una desventaja de 102 puntos que arrastraba desde mitad de temporada frente al italiano Marco Bezzecchi.
- Con este logro, Márquez sumó diez títulos mundiales, superó las siete coronas de Valentino Rossi en la categoría reina e igualó el récord histórico de Giacomo Agostini.
Marc Márquez logró quedarse, quizás ahora con mayor autoridad, estampado en la historia al alcanzar el décimo título después del duro camino que le llevó a enfrentarse a una obligada remontada que le permitiría salvar la desventaja de 102 puntos que cosechó durante el verano frente a Marco Bezzecchi. Ahora, el piloto español se consagró como el gran campeón de MotoGP a un Gran Premio de terminar la temporada y suma ocho coronas en la categoría reina.
Tras finalizar octavo en el Gran Premio de Portugal en Portimão, Marc Márquez ya alcanzó su octava consagración con la Ducati 93 en la división mayor y los 10 galardones mundiales en total. El español de 33 años aseguró el cetro a falta de una fecha, superando las siete coronas del expiloto italiano Valentino Rossi, considerado una de las mayores leyendas de la categoría reina y con nueve campeonatos mundiales.
Aprilia logró un triplete aunque no bastó para ser campeón
El piloto español alcanzó la octava corona en la máxima categoría de MotoGP este domingo en el Gran Premio de Portugal, mientras que otra celebración ocurría en simultáneo, ya que la marca italiana Aprilia logró ocupar los tres puestos del podio con sus pilotos Marco Bezzecchi en primer lugar, Jorge Martín en el segundo y Raúl Fernández en el tercero.
Márquez logró remontar en el GP de Portugal luego de que la seguridad del título tambaleara tanto con los resultados del Gran Premio de Qatar como en la carrera sprint de Portimão. Tras aquellas competencias, Márquez necesitaba terminar entre los nueve primeros el domingo para conquistar el campeonato.
Una estrategia conservadora para asegurar la historia
Aunque el piloto de Ducati lideró la carrera en la primera vuelta gracias a una gran largada, rápidamente perdió posiciones al adoptar una estrategia prudente después de su inesperada caída en la competencia del sábado.
Si bien Bezzecchi se recuperó de una mala salida para completar un doble triunfo en Portimão, con Jorge Martín justo detrás en la segunda posición, eso no alcanzó para impedir que Márquez consiguiera un título que parecía inevitable desde la caída de Martín en Phillip Island el mes pasado. Al cruzar la meta en la octava posición, el español conquistó su octavo título de MotoGP, superó a su antiguo rival Valentino Rossi e igualó a Giacomo Agostini como el piloto más laureado de la historia de la categoría reina.
De la largada brillante al ritmo calculado: la técnica del campeón
Contando sus títulos en las categorías de 125cc y Moto2, Márquez acumula ahora diez campeonatos mundiales, lo que lo sitúa tercero en la clasificación histórica, detrás de Agostini, con 15, y Ángel Nieto, con 13. Como detallaron desde Motorsport, en la salida, Márquez arrancó de manera brillante desde el segundo cajón de la parrilla y se impuso a Bezzecchi, autor de la pole, para tomar el liderato. El piloto italiano, en tanto, siguió perdiendo lugares durante la primera vuelta y cayó hasta el quinto puesto, mientras Raúl Fernández se colocaba segundo.
La carrera fue conservadora para Márquez, quien fue superado por los pilotos de Aprilia con el avance de la competencia. El piloto de Ducati perdió ritmo repentinamente al comenzar la segunda vuelta, y Fernández, Martín y Bezzecchi lo adelantaron en rápida sucesión para establecer un 1-2-3 de Aprilia.
El desenlace en Portimão y una remontada inolvidable
El español siguió perdiendo posiciones y cedió más lugares ante Di Giannantonio, Ai Ogura y Brad Binder durante las siguientes 15 vueltas. Esto lo dejó noveno, la posición mínima que necesitaba para asegurar el campeonato sin depender de sus rivales. Mientras Martín no ganara la carrera, incluso un 14° puesto le habría bastado en la lucha por el título entre ambos.
Bezzecchi terminó ganando la carrera con un margen cómodo para lograr su tercera victoria en cuatro grandes premios, mientras Martín cruzó la meta segundo después de contener un ataque de Fernández en los últimos compases. Di Giannantonio, del VR46, finalizó cuarto como el mejor de los pilotos de Ducati, por delante de Ai Ogura, quien había arrancado desde el 15° puesto con su Aprilia del Trackhouse.
Fermín Aldeguer fue sexto para Gresini, mientras que Diogo Moreira, del LCR, se encaminaba al séptimo lugar hasta que sufrió una caída en la penúltima vuelta, lo que permitió a Binder avanzar una posición. Márquez finalmente cruzó la meta octavo para consolidar su lugar como uno de los mejores pilotos de la historia del motociclismo, completando una increíble remontada desde el verano, cuando llegó a estar a 102 puntos de Bezzecchi, entonces líder del campeonato.