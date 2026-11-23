De la largada brillante al ritmo calculado: la técnica del campeón

Contando sus títulos en las categorías de 125cc y Moto2, Márquez acumula ahora diez campeonatos mundiales, lo que lo sitúa tercero en la clasificación histórica, detrás de Agostini, con 15, y Ángel Nieto, con 13. Como detallaron desde Motorsport, en la salida, Márquez arrancó de manera brillante desde el segundo cajón de la parrilla y se impuso a Bezzecchi, autor de la pole, para tomar el liderato. El piloto italiano, en tanto, siguió perdiendo lugares durante la primera vuelta y cayó hasta el quinto puesto, mientras Raúl Fernández se colocaba segundo.